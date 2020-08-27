Как вернуть деньги за некачественную обувь: "вредный" совет от эксперта

Если говорите, что обувь натирает, то никто за нее деньги не вернет. Фото: pixabay.com

Вернуть некачественный товар можно, если он неношеный, неиспользованный и на нем сохранились бирки.

Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмеянов дал совет, как вернуть деньги за некачественную обувь.

"Вы говорите - не подошел цвет, это причина возврата. Если говорите - она мне натирает, то вам никто деньги не вернет, потому что возвращать нужно неношеный товар", - отмечает эксперт в комментарии для "Украина 24".

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Однако, по его словам, выход из ситуации есть.

"Могу дать плохой совет, как можно правильно обмануть, по закону. Меня, как потребителя, вообще не устраивает, что гарантия на обувь - 30 дней. Потребитель купил обувь в июне, ходил по август - тапочки расползлись. Необходимо вернуться в магазин, купить такую же обувь, 7 дней подождать и с новым чеком вернуть старую обувь - и вернуть за нее деньги", - сказал Несмеянов.

Во время карантина украинцы активно покупали товары в интернете и заказывали их доставку на дом. С начала весны приобрели более 1,73 тыс. товаров.