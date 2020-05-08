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пятница, 08 мая 2020 11:29

Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых

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Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых
Дороже всего отдохнуть будет в Одессе. Неделя отдыха на двоих обойдется минимум в 9 тысяч гривен pixabay.com

Большинство украинцев уже поняли, что отдых на зарубежных курортах в этом году вряд ли состоится. Поэтому начинают искать, где бы отдохнуть в Украине. Наибольшим спросом в этом году будет пользоваться отдых в Одессе, Херсонской области и в Карпатах.

"Дороже всего отдохнуть будет в Одессе. Неделя отдыха на 2 обойдется минимум в 9 тысяч гривен. Но стоит понимать, что это будет отель не высокого класса и не на самом берегу моря. За комфортный отель на побережье с хорошими завтраками придется отдать 35 тысяч гривен. Мы понимаем, что это цена, как в Турции, но там еще и в эту цену включено питание и алкоголь. Однако спрос на эти отели тоже большой. Рассчитываем, что сезон отдыха стартует в июне", - рассказывает Gazeta.ua менеджер по туризму Юрий Панюк.

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В Железном Порту отдохнуть можно за 11 тыс. грн на двоих. Дешевле всего отдохнуть будет на Закарпатье. Недельный отдых с завтраками обойдется в 4,9 тыс. грн.

"Еще не все отели выставили цены. Самые активные пока Львовская, Одесская области и Закарпатья. Владельцы отелей не понимают, позволит ли правительство принимать гостей и когда это произойдет. Если на Одесчине позволят открываться только с августа, то не будет смысла открываться. Люди потратят больше средств на подготовку, чем получат прибыли", - говорит Юрий Панюк.

В Украине выросли цены на аренду пригородных домов и дач. Это связано с рисками, что в этом году украинцам придется отложить отдых за границей. Спрос на такую аренду вырос еще с начала марта, когда ввели карантин. Цены по сравнению с прошлым годом подскочили на 20-50%. Зависят от локации. Дороже стоит арендовать дом у озера, леса.

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