Как в Кабмине планируют поддерживать малый и средний бизнес следующие 10 лет

Большая часть средних предприятий выражают потребность в дополнительном доступе к финансам для развития своей деятельности. Фото: unsplash

Для малого и среднего бизнеса разработали стратегию развития на 10 лет.

Над ней работал Кабмин совместно с Центром экономического восстановления, пишет Obozrevatel.

Для поддержки бизнеса планируют:

- развивать инициативы, которые облегчают доступ к образованию и к консультационным услугам для предпринимателей;

- облегчить доступ к финансам;

- создать эффективную регуляторную среду.

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В 1-м блоке стратегии говорится о дальнейшем развитии онлайн-платформы "Дія. Бізнес", создании центров поддержки предпринимателей в университетах, развитии экосистемы агентств для администрирования государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

2-е направление касается доступа к финансам. В документе говорится о развитии инструментов портфельных гарантий, факторинга, льготного кредитования, грантов для стартапов.

"Большая часть средних предприятий выражают потребность в дополнительном доступе к финансам для развития своей деятельности. Для микро- и малого бизнеса этот показатель потребности составляет от 30 до 40 процентов", - говорит руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

По 3-му направлению поддержки бизнеса планируют: оптимизацию количества регулировок, гармонизацию законодательства с законодательством ЕС, совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности.

62% малых предпринимателей считают, что в январском локдауне нет смысла, говорится в результатах экспресс-опроса от Европейской бизнес ассоциации.