 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 333
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 540
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1971
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
6 Просмотров: 603
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1440
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1629
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 765
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1890
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
7
6
7
7
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Видео
Все видео
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1440
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3042
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
Просмотров: 279
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
воскресенье, 24 января 2021 21:10

Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта

  Комментировать
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Чтобы сэкономить электроэнергию, стоит покупать оборудование с высокой энергетической эффективностью. Фото: unsplash

Общие рецепты экономии электроэнергии - это энергосбережение и повышение энергоэффективности используемых приборов, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Энергосбережение в основном состоит в тепловом изолировании, если речь идет о зданиях. Его выполняют на основе результатов энергоаудита. То есть сначала нужно увидеть, через какие элементы или конструкции теряется тепло. Потом - изолировать их соответствующими материалами", - советует эксперт.

По его словам, чтобы сэкономить электроэнергию, стоит покупать оборудование с высокой энергетической эффективностью.

"Каждый прибор имеет наклейку с буквой, стрелкой и характеристиками, которые определяют количество энергии, затраченной на получение определенного результата. Стрелки имеют цвет от зеленого до красного, буквы - от А до Е. Каждая буква может иметь "плюсы". Например, энергетическая маркировка А +++ сейчас считается лучшей", - объясняет эксперт по энергетике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За электроэнергию платим 3 коп. - эксперт о повышении тарифов

Он отмечает, что нужно проанализировать расходы на энергетические ресурсы. Увидеть, которые составляют максимальную долю в платежке и сосредоточиться на их уменьшении.

"Также стоит выбрать или заменить энергетические технологии на те, которые обеспечивают высокие коэффициенты преобразования энергии. Если речь идет о домохозяйстве, то использовать солнечные панели для генерации электрической энергии - нецелесообразно. Тем более, если речь идет о северных регионах Украины. Если говорить о южных, там есть смысл устанавливать солнечные конвекторы - устройства, которые подогревают воду благодаря солнечному излучению", - говорит Геннадий Рябцев.

В сельских регионах советует иметь несколько различных источников энергоснабжения.

"Когда внуки говорят дедушкам и бабушкам, что нужно разобрать печь, то я бы воздержался от таких действий. В селах имеет смысл использовать - дрова, торф, уголь. Способов снизить расходы - очень много. Нужно из этого перечня выбрать те, которые эффективны и результативны для конкретного домохозяйства", - добавил эксперт.

28 декабря правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения. Она составляла 90 коп. за первые 100 кВт-час. С января 2021 года украинцы будут платить по единому тарифу 1,68 грн.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Зеленский убирал снег

Выпустили первый персональный компьютер

В результате теракта в аэропорту погибли 37 человек

Мужчина нашел большой слиток золота земли

Умер премьер-министр

Японец 28 лет скрывался в подполье

В психбольнице сняли культовый фильм

Впервые поступило в продажу пиво в банках

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 14895
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 10440
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 9162
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7137
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 5742
Экономика
Украинская экономика начнет восстановление. У Зеленского дали прогноз на 2021 год
Украинская экономика начнет восстановление. У Зеленского дали прогноз на 2021 год 1 Просмотров: 504
В каких реформах нуждается Украина: эксперт назвал 5 самых важных
В каких реформах нуждается Украина: эксперт назвал 5 самых важных
 Просмотров: 486
В Украине увеличится прожиточный минимум для детей
В Украине увеличится прожиточный минимум для детей Просмотров: 738
Нобелевского лауреата изобразили на 100-долларовой купюре
Нобелевского лауреата изобразили на 100-долларовой купюре
 Просмотров: 360
Накопительная пенсионная система в Украине заработает с 2023 года - Лазебная
Накопительная пенсионная система в Украине заработает с 2023 года - Лазебная Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
Голосов: 25972
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть