Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта

Чтобы сэкономить электроэнергию, стоит покупать оборудование с высокой энергетической эффективностью. Фото: unsplash

Общие рецепты экономии электроэнергии - это энергосбережение и повышение энергоэффективности используемых приборов, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Энергосбережение в основном состоит в тепловом изолировании, если речь идет о зданиях. Его выполняют на основе результатов энергоаудита. То есть сначала нужно увидеть, через какие элементы или конструкции теряется тепло. Потом - изолировать их соответствующими материалами", - советует эксперт.

По его словам, чтобы сэкономить электроэнергию, стоит покупать оборудование с высокой энергетической эффективностью.

"Каждый прибор имеет наклейку с буквой, стрелкой и характеристиками, которые определяют количество энергии, затраченной на получение определенного результата. Стрелки имеют цвет от зеленого до красного, буквы - от А до Е. Каждая буква может иметь "плюсы". Например, энергетическая маркировка А +++ сейчас считается лучшей", - объясняет эксперт по энергетике.

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Он отмечает, что нужно проанализировать расходы на энергетические ресурсы. Увидеть, которые составляют максимальную долю в платежке и сосредоточиться на их уменьшении.

"Также стоит выбрать или заменить энергетические технологии на те, которые обеспечивают высокие коэффициенты преобразования энергии. Если речь идет о домохозяйстве, то использовать солнечные панели для генерации электрической энергии - нецелесообразно. Тем более, если речь идет о северных регионах Украины. Если говорить о южных, там есть смысл устанавливать солнечные конвекторы - устройства, которые подогревают воду благодаря солнечному излучению", - говорит Геннадий Рябцев.

В сельских регионах советует иметь несколько различных источников энергоснабжения.

"Когда внуки говорят дедушкам и бабушкам, что нужно разобрать печь, то я бы воздержался от таких действий. В селах имеет смысл использовать - дрова, торф, уголь. Способов снизить расходы - очень много. Нужно из этого перечня выбрать те, которые эффективны и результативны для конкретного домохозяйства", - добавил эксперт.

28 декабря правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения. Она составляла 90 коп. за первые 100 кВт-час. С января 2021 года украинцы будут платить по единому тарифу 1,68 грн.