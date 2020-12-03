Как уменьшить счета за газ

Прежде чем выбрать поставщика, эксперт советует проверить историю компании. Фото: unsplash

Процедура смены поставщика газа в Украину упростилась в разы. Однако, не все идеально, рассказала Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Газзбуты публикуют ЕИС-коды таким образом, что их почти нереально прочитать - вертикально по линии разрыва. Потребителям, которые изменили поставщика, начали приходить счета от предыдущего с "температурными коэффициентами" с 2015 года. Потом выяснилось, что указанные суммы носят рекомендательный характер", - говорит Татьяна Бойко.

По ее словам, на рынке газа сейчас работает более 50 поставщиков.

"Самый низкий тариф декабря - 5,95 грн за кубометр, предлагает компания Megawatt. В общем, цены поставщиков колеблются от 5,95 грн до 9,05 грн за кубометр. Одни из самых высоких в декабре - у ряда региональных газзбутов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Но самую высокую цену в декабре - 9,05 грн за кубометр - обнародовала ООО "Львівенергозбут"", - объясняет координатор.

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Прежде чем выбрать поставщика, эксперт советует проверить историю компании.

"Я бы рекомендовала обращать внимание и на цену, и на историю компании. Как минимум, стоит через интернет проверить информацию о ней, почитать отзывы. Годовой тариф будет выгодным потребителям, использующим природный газ для отопления дома", - добавила Бойко.

Тарифы на услуги распределения природного газа повысят в следующем году. В частности тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, без НДС, "Киевгаз" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.