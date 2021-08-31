Как украинцам получить пенсию умершего родственника: назвали условия

Члены семьи умершего пенсионера, проживавшие вместе с ним, могут подать заявление о выплате средств, которые тот не успел получить. Это можно сделать в течение шести месяцев со дня смерти.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Если родственники не обратились в течение 6 месяцев, то выплата, принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства

На это имеют право также нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении, пишет Пенсионный курьер.

"Это муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет. Или старше, если они получили инвалидность до достижения 18 лет. Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей, брат или сестра, дед или баба умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им восьми лет", - пояснили в Пенсионном фонде.

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Если родственники не обратились в течение шести месяцев, то выплата, принадлежала пенсионеру, войдет в наследство.

С 1 октября 2022 года для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 грн до 3000 грн. Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом. Предлагают ввести в Украине программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Это продолжение инициативы президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда, говорится в пояснительной записке.