Как украинцам получить пенсию умершего родственника: назвали условия

Члены семьи умершего пенсионера, проживавшие вместе с ним, могут подать заявление о выплате средств, которые тот не успел получить. Это можно сделать в течение шести месяцев со дня смерти.
На это имеют право также нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении, пишет Пенсионный курьер.
"Это муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет. Или старше, если они получили инвалидность до достижения 18 лет. Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей, брат или сестра, дед или баба умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им восьми лет", - пояснили в Пенсионном фонде.
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Если родственники не обратились в течение шести месяцев, то выплата, принадлежала пенсионеру, войдет в наследство.
С 1 октября 2022 года для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 грн до 3000 грн.
Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.
Предлагают ввести в Украине программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Это продолжение инициативы президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда, говорится в пояснительной записке.
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