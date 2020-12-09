Как теперь будут проверять получателей субсидий

Проверять украинский будут сразу после подачи заявления. Фото: pexels.com

В следующем году процедура проверки получателей субсидии изменится. Проверять украинцев будут сразу после подачи заявления.

Новая проверка предусматривает изучение необходимых документов в 3 этапа. Данные будут все время обновляться: любую покупку увидит Минфин и передаст информацию в Министерство социальной политики, рассказывает ТСН.

Если нарушение найдут после назначения пособия, то выплаченные деньги придется вернуть в государственный бюджет.

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Забрать льготу могут, если во владении получателя субсидии есть дом площадью от 200 кв. м или квартира - от 120 кв.

Также субсидию не получат владельцы машин, которым менее чем 5 лет, и те, кто сделал единоразовую покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Украинские семьи дистанционно проверят на наличие оснований получать субсидию. Через анонсированные Минфином проверки количество получателей может уменьшиться.