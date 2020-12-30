Как сэкономить на подарочном наборе конфет

Цены на фасованные подарки стартуют от 40 грн. Фото: unsplash

Чтобы сэкономить на новогоднем наборе конфет, украинцы покупают сладости на вес.

Цены на фасованные подарки стартуют от 40 грн, пишет tsn.ua.

Эксперт по правам потребителей Максим Несмеянов проверил, какой подарок обойдется дешевле. Для исследования выбрали подарочный набор по акционной цене 73,90 грн за 380 г.

"Здесь есть леденец на палочке, шоколадный Дед Мороз и набор конфет. Теперь такой же набор мы составим на вес", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллекционер собрал 2 тыс. новогодних ретро-игрушек

Обертка для конфет стоила 12 грн. С ней подарок вышел на 66 грн за те же 380 г.

"Выбрав конфеты на развес, можно сэкономить 8 гривен, это если с упаковкой. 20 гривен - при условии, что сделаете ее собственноручно", - говорится в материале.

Максим Несмеянов убежден, что если подбирать конфеты для подарка самостоятельно, то можно выбрать гораздо более качественные. Он отмечает, что среди преимуществ розничной купли - маркировка.

"Можно узнать дату производства, сроки, состав. И подобрать именно те сладости, которые нравятся вашим близким", - добавил Несмиянов.

С 1 января 2021 года заработают 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе Киева.