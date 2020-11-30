Как сэкономить на оплате газа: что предлагают поставщики

Условия таких тарифов ежемесячно меняются. Фото: unsplash

В условиях открытого рынка газа для населения поставщики делают акционные предложения на отопительный сезон или год.

Условия таких тарифов ежемесячно меняются, пишет консультационный центр "ГазПравда".

Самый дешевый тариф "Фиксированная цена" предлагает ООО "Галнафтогаз". Его декабрьские условия - 5,99 грн за куб. м с декабря по апрель. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но уплатить за него придется сразу - авансом. За сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене.

"ПЭК Паливенерго" предлагает на отопительный сезон тариф "Подписной". Цена - 6,22 грн за куб. м с декабря по апрель, если успеть подключиться до 31 декабря. Тариф также предусматривает стопроцентную предоплату, но только за месяц вперед, а не весь сезон сразу. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но при сверхлимитном потреблении придется заплатить по рыночным ценам.

Следующий тариф - "Годовой", но с помесячной оплатой - от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Цена - 6,45 грн за куб. м, как и в ноябре.

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Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года. Если потребитель подключится к тарифу до 31 декабря, то будет платить фиксированную цену 6,45 грн за куб. м независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами.

Свои тарифы на отопительный сезон под названием "Экономный" и "Прогнозируемый" имеет газопоставщик Аскания Энерджи. Условия "Экономного" - 6,49 грн за куб. м. Но нужны 100% предоплаты.

"Прогнозируемый" тариф предусматривает цену 6,59 грн за куб. м, но зато вместо подписки здесь есть возможность оплачивать заказанные объемы равными частями.

Однако сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам. Воспользоваться предложениями на таких условиях можно до 25 декабря.

Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает топливо по фиксированной цене - 6,84 грн за куб. м - до конца апреля. Оплата - по факту потребления. Однако срок подключения - до 15 декабря.

В декабре 15 газоснабжающих компаний снизили цены на газ. 30 компаний оставили их на прежнем уровне, 9 поставщиков повысили цены.