Как самостоятельно отложить деньги на пенсию

Заключить договор с негосударственным пенсионным фондом в Приват24 можно на родителей. Пополнять их пенсию со своей карты. Фото: pexels.com

Клиенты Приватбанка могут открыть счет в одном из негосударственных пенсионных фондов. Это могут сделать онлайн через приложение Приват24.

"Впервые в Украине Приватбанк реализовал в Приват24 web платформу для пенсионных фондов. Пока их только три: ОТР-пенсия, Династия и Приватфонд", - написал в Facebook руководитель направления небанковских продуктов Алексей Туривной.

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Чтобы подключить услугу, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Далее пересмотреть текущий остаток и выписку, пополнить счет единовременно, подключить регулярный платеж с карты.

Заключить договор можно на родителей и пополнять пенсию со своей банковской карты.

Накопительный пенсионный уровень должен был заработать с 1 января 2019-го. Тогда сроки запуска перенесли на январь 2020-го. В то же время, по словам главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, второй накопительный уровень пенсионной системы будет запущен не ранее 1 января 2023-го. Пока инфраструктура для запуска накопительной пенсии неготова.