Как реагируют участники рынка на блокаду литовского топлива

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Существуют ли у литовского топлива (10% рынка) перспективы в Украине после белорусской блокады? Опрошенные нами эксперты в этом сомневаются, а сети АЗС, чтобы не становиться еще более зависимыми от Беларуси и России, уже ищут новые альтернативы для диверсификации поставок.

Из-за отказа Литвы перевозить через свой порт белорусский калий, пострадали украинские водители. Ведь в ответ Беларусь заблокировала транзит в Украину топлива из Мажейкяйского НПЗ.

Это значительные поставки. В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% рынка дизтоплива (690 тыс. т), 11% бензина (265 тыс. т) и 16% рынка авиакеросина (57 тыс. т). В сегменте качественного премиального горючего доля Литвы на нашем рынке была еще выше.

Что будет с этой "десятиной" в дальнейшем и смогут ли украинские водители и дальше пользоваться качественным литовским горючим. По мнению экспертов, шансы есть только у жителей Западной Украины – с новой логистикой поставлять такое горючее в другие области нашей страны будет нерентабельно.

Логистика в обход Беларуси

Топливо производит и поставляет польский концерн Orlen, которому принадлежит Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод в Литве. Покупает его ряд украинских компаний. Таких как "Галнефтегаз" (заправки "ОККО"), WOG, SOCAR Energy Ukraine, "Надежда" (сеть АЗК BVS), сеть АЗС "Овис" и другие. Для них новость о блокаде стала ударом.

В компании Orlen сообщили, что пытаются перенаправить нефтепродукты из Литвы в Украину через Польшу. "Нынешняя ситуация на нашей восточной границей показывает, что при принятии деловых решений нужно также учитывать безопасность всего региона. Поставка топлива в Украину обеспечена", – уверяет президент Orlen Даниэль Обайтек.

Такой альтернативный маршрут Orlen начал тестировать еще осенью прошлого года. Впрочем, такая логистика сложная, ведь подвижный состав нужно менять. Размер железнодорожного пути в Польше составляет 1435 мм, а в Украине – 1520 мм.

"Сейчас идет обсуждение деталей этих поставок. Для компании Orlen они менее рентабельны, чем прямой маршрут из Литвы. Кроме того, из-за более дорогой логистики вряд ли удастся сохранить объем бензина, его поставки будут рентабельны только для западного региона Украины. Но интерес сохранить этот канал существует как у украинских трейдеров, так и у Orlen. Только постоянно действующий канал позволит наращивать поставки в периоды повышенного спроса", - прокомментировал Gazeta.ua директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Вопросы новой цены

Действительно, трейдеры уже выразили интерес к сохранению поставок Orlen, ведь топливо из Литвы хорошего качества, а компании уже законтрактовали ресурс на 2022 год.

"Мы ожидаем вариантов, которые предложит польский концерн по организации железнодорожного транзита литовского топлива в Украину через территорию Польши", — сообщили в "ОККО".

Но остается вопрос стоимости доставки. С учетом более сложной логистики она становится дороже. Готовы ли трейдеры и дальше покупать это топливо?

"Продукты Orlen, поступавшие транзитом через Беларусь, импортировались премиальными сетями. Тот, кто у кого были долгосрочные обязательства и на этот нефтепродукт рассчитывал, будет и дальше. Но сейчас период низкого потребления и потому, я думаю, что через неделю-две весь дефицит горючего будет замещен", - сказал "Укринформу" руководитель ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

Но добавил, что нефтепродукты из литовского Мажейкяя действительно не слишком конкурировали с белорусскими по цене и если она еще вырастет, то украинские операторы рынка вряд ли будут покупать литовские нефтепродукты.

Эксперты рынка считают, что даже если поставки литовских нефтепродуктов в Украину прекратятся, существенно на рыночную ситуацию это не повлияет. Тем более, что зимой потребление топлива меньше, чем во время посевной компании.

Возможны колебания оптовых цен. Впрочем, главное – это потеря одного из стабильных источников снабжения. И это может усилить нашу зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Белоруссии.

Усиление зависимости от Беларуси и России

По данным консалтинговой группы "А-95", в 2021 г. совместно на Беларусь и Россию пришлось почти 5 млн т, или 62% всего украинского рынка дизельного топлива. Кроме того, по итогам года РБ заняла 44% (998,5 тыс. т) рынка бензина, 45% (624 тыс. т) рынка битумов, 22% (81,4 тыс. т) авиационного топлива и 15% (289 тыс. т) .т) т) рынка сжиженного газа.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко уже говорит прямым текстом – Беларусь с Россией перекроют поставки нефтепродуктов в случае эскалации. А это два литра дизтоплива из трех потребляемых в Украине каждый второй литр бензина. Зависимость от России и Беларуси в отношении дизтоплива дополнительно возрастет с 70% до 75%", - отмечает директор "А-95" Сергей Куюн.

О замене литовского топлива на белорусском уже говорят и сами трейдеры. Так, в компании "Надежда" (АЗК BVS) "перестраховались и после новостей о прекращении импорта из Литвы, увеличили закупку топлива у белорусов", сообщает сайт enkorr со ссылкой на начальника отдела внешнеэкономической деятельности компании Александра Гришко.

Новые альтернативы

В такой ситуации все больше назревает необходимость диверсификации за счет увеличения собственного производства и транспортировки топлива в морские порты из других стран.

"Морские поставки могут покрыть возможный дефицит. Но сейчас доставлять топливо, например из Греции, дороже, чем из Беларуси. Его реализуют на юге Украины. Что касается Orlen, то при новом маршруте через Польшу топливо будут реализовываться на западной Украине, в центр будет везти уже невыгодно", - прокомментировал Gazeta.ua директор компании "Оранж Ойл" Роман Румянцев.

Что касается собственного производства, то компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) уже заявила о готовности "в связи со сложившейся ситуацией" нарастить объемы переработки на 80% и "вместе с АО "Укргазвидобування" полностью удовлетворить спрос на бензин в Украине". В компании говорят, что доля кременчугского топлива на рынке бензинов Украины достигает 40%.

На днях стало известно, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод изготовил бензин с октановым числом 98. Это произошло впервые в истории отечественной нефтепереработки.

Украинские производители также жалуются на "неконкурентные, антирыночные действия" при снабжении нефтепродуктами из Беларуси и России". И напоминают о решении Совета нацбезопасности и обороны и соответствующем указе президента Владимира Зеленского от 2 декабря 2019 года об ограничении доли импорта Украиной нефтепродуктов из одного источника на уровне до 30%.

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