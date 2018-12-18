Как распознать фальшивые доллары

Настоящие доллары защищены водяными знаками, надписями и цифрами, которые наносятся микротекстом. Фото: Всвіті

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом $100. В то же время купюры как старого, так и нового образца имеют надежный уровень защиты.

"На настоящих 100-долларовых банкнотах старого образца цифры, обозначающие номинал меняют оттенок с зеленого на темно-фиолетовый. На банкнотах нового образца - с медного на зеленый. На подделке происходит неточная изменение цвета", - говорит банкир Сергей Черненко, передает Сегодня.

Фальшивые доллары можно распознать на ощупь. Настоящая валюта изготавливается из бумаги с добавлением хлопка и льна. Поэтому банкноты слегка шершавые.

"В новых 100-долларовых купюрах добавили синюю защитную ленту с цифрами 100 и изображением колокольчиков. При наклоне банкноты они начинают двигаться", - отмечает Сергей Черненко.

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Настоящие доллары защищены водяными знаками, надписями и цифрами, которые наносятся микротекстом.

"Самые распространенные места, где можно купить фальшивые доллары - это вокзалы, рынки, нелегальные обменники. По данным Нацбанка, за прошлый год объем поддельных 100-долларовых банкнот в Украине составил 94% от общего количества изъятых поддельных долларов", - объясняет банкир.

В прошлом году количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривны составило 0,00036% от общего количества наличных. На 1 млн настоящих банкнот приходилось около 3,6 шт. подделок. В странах ЕС по итогам 2017-го этот показатель составлял около 33 шт. поддельных банкнот евро.