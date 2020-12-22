Как правильно выбрать красную икру, чтобы не отравиться

Главное правило - не покупайте красную икру в интернете. Фото: pixabay.com

Украинцы в соцсетях начали жаловаться на красную икру. Пишут, что продукт часто оказывается подозрительного цвета и с неприятным запахом.

Акционная красная икра может быть опасная, если попасть на недобросовестного производителя. Впрочем, чтобы не испортить праздник себе и родным, при выборе деликатеса следует придерживаться простых правил, рассказывает "Сегодня".

Во-первых, покупая икру на развес, требуйте стикер и дату распаковки тары. Допустимый срок хранения размороженной икры на вес - всего 2 дня.

По возможности, проверяйте температуру в холодильниках с икрой. Сроки годности указывают под конкретные условия хранения. Многие магазины пренебрегают этими требованиями.

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Перед покупкой фасованной икры в непрозрачной таре, нужно потрясти баночку. Это даст возможность понять, много ли внутри самой икры. Если чувствуется, что в банке больше жидкости, чем икринок - от покупки лучше отказаться.

Если баночка прозрачная, изучите дно. Иногда через дно стеклянной упаковки можно увидеть плесень. Особое внимание следует уделять икре, которая была расфасована более чем полгода назад.

Но главное правило - не покупайте красную икру в интернете. В сети этот продукт продают по заниженным ценам, но чаще всего "деликатес" оказывается просто желатиновыми шариками, которые пахнут химией.

Красная икра горбуши и кеты подорожала на 20% в годовом измерении.