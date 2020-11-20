Как правильно уволиться с работы: назвали 5 советов

Важно не испортить отношения с компанией. Фото: unsplash

При увольнении важно остаться друзьями с предыдущими работодателями, позаботиться о подушке безопасности и обновить резюме.

Желающих покинуть работу становится все меньше, но сам процесс никуда не исчез. Важно знать, как уволится, чтобы остаться в выигрыше, пишет The Point.

Остаться друзьями

Важно не испортить отношения с компанией. Перед увольнением также нужно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Советуют написать прощальное письмо: выразите благодарность коллегам, руководителю и надежду на дальнейшее сотрудничество. Для развития карьеры лучше иметь как можно больше контактов в своей сфере.

Передать дела

"Идеально, если до увольнения вы сможете закончить дела или передать их тому, кто вас заменит. Не лишним будет подсказать преемнику нюансы работы, составить для него ключевые инструкции по работе. Так вам удастся избежать лишних конфликтов и показать свой профессионализм, а значит еще раз закрепить впечатление о себе", - говорят эксперты по трудоустройству.

Позаботиться о подушке безопасности

После увольнения нужно быть готовым, что на некоторое время вы останетесь без привычного дохода. В сбережениях должна быть сумма, эквивалентная расходам за три месяца, а еще лучше - за полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 популярных вопросов на собеседовании, к которым надо быть готовым

Обновить резюме

Стоит сделать акцент на том, что удалось сделать и чего достичь.

"Подпишитесь на рассылку вакансий и откликайтесь на наиболее интересные за некоторое время до предполагаемой даты увольнения. Если работодатели в течение длительного периода не реагируют на ваше резюме, возможно нужно будет изменить свой подход к поиску работы", - советуют эксперты.

Сделать вывод и сформировать цель

Важно сделать события в своей жизни ценным опытом.

"Следует проанализировать плюсы и минусы на предыдущей работе, выделить, чего удалось научиться, а что бы вы хотели избежать в дальнейшей работе. Сформулируйте свои пожелания к следующей компании и уверенно шагайте к достижению целей ", - говорят эксперты.

Достаточно часто соискатели не могут найти работу из-за неуверенности, высокой конкуренции, проваленого собеседования и кризиса в различных сферах.