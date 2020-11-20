Как правильно уволиться с работы: назвали 5 советов

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 990
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 4329
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 315
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 684
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 657
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 468
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 486
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 414
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1251
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
Просмотров: 1035
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 693
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2151
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 477
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 756
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 315
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
суббота, 21 ноября 2020 21:10

Как правильно уволиться с работы: назвали 5 советов

  Комментировать
Как правильно уволиться с работы: назвали 5 советов
Важно не испортить отношения с компанией. Фото: unsplash

При увольнении важно остаться друзьями с предыдущими работодателями, позаботиться о подушке безопасности и обновить резюме.

Желающих покинуть работу становится все меньше, но сам процесс никуда не исчез. Важно знать, как уволится, чтобы остаться в выигрыше, пишет The Point.

Остаться друзьями

Важно не испортить отношения с компанией. Перед увольнением также нужно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Советуют написать прощальное письмо: выразите благодарность коллегам, руководителю и надежду на дальнейшее сотрудничество. Для развития карьеры лучше иметь как можно больше контактов в своей сфере.

Передать дела

"Идеально, если до увольнения вы сможете закончить дела или передать их тому, кто вас заменит. Не лишним будет подсказать преемнику нюансы работы, составить для него ключевые инструкции по работе. Так вам удастся избежать лишних конфликтов и показать свой профессионализм, а значит еще раз закрепить впечатление о себе", - говорят эксперты по трудоустройству.

Позаботиться о подушке безопасности

После увольнения нужно быть готовым, что на некоторое время вы останетесь без привычного дохода. В сбережениях должна быть сумма, эквивалентная расходам за три месяца, а еще лучше - за полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 популярных вопросов на собеседовании, к которым надо быть готовым

Обновить резюме

Стоит сделать акцент на том, что удалось сделать и чего достичь.

"Подпишитесь на рассылку вакансий и откликайтесь на наиболее интересные за некоторое время до предполагаемой даты увольнения. Если работодатели в течение длительного периода не реагируют на ваше резюме, возможно нужно будет изменить свой подход к поиску работы", - советуют эксперты.

Сделать вывод и сформировать цель

Важно сделать события в своей жизни ценным опытом.

"Следует проанализировать плюсы и минусы на предыдущей работе, выделить, чего удалось научиться, а что бы вы хотели избежать в дальнейшей работе. Сформулируйте свои пожелания к следующей компании и уверенно шагайте к достижению целей ", - говорят эксперты.

Достаточно часто соискатели не могут найти работу из-за неуверенности, высокой конкуренции, проваленого собеседования и кризиса в различных сферах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно уволиться с работы: назвали 5 советов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 31582
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 14517
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 12727
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 11709
Доллар может упасть на 20%
Доллар может упасть на 20% Просмотров: 9496
Экономика
Сколько туристов в прошлом году посетили Чернобыльскую зону
Сколько туристов в прошлом году посетили Чернобыльскую зону Просмотров: 99
Аналитики прогнозируют падение биткоина
Аналитики прогнозируют падение биткоина Просмотров: 225
Украина сократила экспорт в ЕС
Украина сократила экспорт в ЕС Просмотров: 216
Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать
Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать Просмотров: 702
Исполняющую обязанности министра энергетики уволили
Исполняющую обязанности министра энергетики уволили Просмотров: 846
Больше всего комментируют
32
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
16
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
7
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
6
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
Голосов: 25579
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть