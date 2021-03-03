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среда, 03 марта 2021 21:10

Как правильно ответить на популярный вопрос на собеседовании

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Как правильно ответить на популярный вопрос на собеседовании
Не стоит ничего придумывать или врать. Фото: pexels.com

Этот вопрос задают на всех собеседованиях. Впрочем, ответить на вопрос "Кем вы видите себя через 5 лет?" может не каждый.

Универсального ответа нет. Work.ua рассказывает, как соискателю ответить правильно, чтобы не пришлось нервничать на интервью.

Первый совет - не стоит ничего выдумывать, казаться тем, кем вы не являетесь, или лгать. Отталкивайтесь от того, на какую должность вы претендуете: предусматривает она карьерный рост, есть ли у вас самого желания идти на повышение и делать то, о чем говорите.

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Во-вторых, покажите, что вы человек со здоровыми амбициями, с желанием расти и развиваться в определенной сфере. Расскажите, как вы планируете достигать своих целей именно в этой компании. Здесь нужно подготовиться заранее: найти сайт организации, куда вы хотите попасть, изучить миссию и цели, ценности.

Чтобы честно и логично ответить на этот вопрос, можно спросить себя:

- как работа на этой должности даст возможность приблизиться к вашей карьерной цели?

- какой видите логику своего развития за последние несколько лет: какие задачи ставили сами себе, что удалось решить и насколько?

- планируете ли вы повышать квалификацию, хотите подтянуть и почему это важно для вас, как поможет в работе.

Понять, какая в компании корпоративная культура, можно еще до трудоустройства. Надо только поставить рекрутеру нужные вопросы и сделать правильные выводы.

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03
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