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пятница, 24 января 2020 21:10

Как правильно искать новую работу: советы рекрутеров

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Как правильно искать новую работу: советы рекрутеров
Рекрутеры советуют у работодателя сразу спрашивать о возможности дальнейшего обучения и профессионального роста на рабочем месте. Фото: novarobota.ua

Смена работы - это всегда новые знакомства и опыт. Правда поспешно увольняться с предыдущего места и бежать в новую компанию тоже не стоит.

Прежде чем подписывать новый контракт, надо проанализировать несколько вопросов, пишет Work.ua.

Каким будет мой рабочий день?

Задумайтесь о своем рабочем графике. Поинтересуйтесь у потенциальных работодателей, когда начинается и заканчивается рабочий день, нужно ли работать в выходные.

Это та компания, в которой я буду развиваться?

Рекрутеры советуют у работодателя сразу спрашивать о возможности дальнейшего обучения и профессионального роста на рабочем месте. Таким образом вы демонстрируете не только заинтересованность в работе, также понимаете, чего можно достичь.

Будут ли меня устраивать ценности и рабочая атмосфера в компании?

Попробуйте узнать о том, что говорят о компании другие люди. В то же время отзывы в интернете не всегда объективны. Попробуйте поговорить с теми, кто работает в компании.

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Какой будет зарплата?

Об этом стоит спрашивать на собеседовании. В то же время сначала просмотрите на сайтах поиска работы, какую среднюю зарплату предлагают в вашей сфере. С другой стороны, иногда сравнительно небольшие зарплаты могут быть компенсированы бесплатными тренингами, обедами, походами в спортзал.

Как добираться до работы?

Оцените, сколько времени, денег и нервов будет отнимать дорога к работе. Исследования показывают, что люди, которые много времени проводят в дороге, менее счастливы.

В прошлом году в четвертом квартале средняя зарплата в рабочих сферах достигла 10 550 грн. Наивысшую платили в транспортной отрасли - 15 тыс. грн.

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