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понедельник, 20 января 2020 21:10

Где в Украине платят самые большие зарплаты

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В прошлом году в четвертом квартале средняя зарплата в рабочих сферах достигла 10 550 грн. Наивысшую платили в транспортной отрасли - 15 000 грн.

Строители в среднем получали 13 000 грн. Правда во Львовской области платили больше всего - 17 500 грн. В Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях - 15 000 грн, передает Olx.ua.

В тройку сфер с наибольшими доходами вошли производство и энергетика. Средняя зарплата составляла 11 000 грн. В Киевской и Одесской областях платили 12 500 грн. Самые маленькие заработки были в Сумской области - 8000 грн.

Автор: olx.ua
  Больше всего работы предлагали в сфере торговли.
Больше всего работы предлагали в сфере торговли.

Домашнему персоналу в среднем обещали 10 500 грн. Работникам в сельском хозяйстве - 10 000 грн. Правда в последний сфере в регионах зарплаты существенно отличались. В Кировоградской области в среднем платили 15 000 грн, во Львовской - 14 500 грн, Волынской - 14 000 грн.

Больше всего работы предлагали в сфере торговли. Средняя зарплата составляла 9450 грн. Работники сферы сервиса и быта в среднем получали 9000 грн. Столько же платили в барно-ресторанной сфере.

Около 8000 грн получали специалисты сферы охраны и безопасности.

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Рабочие самые большие зарплаты по Украине получали в Киевской, Львовской, Тернопольской областях.

Меньше всего зарабатывали в Запорожской, Сумской, Николаевской областях.

Больше всего работы рабочим специальностям традиционно предлагали в Киеве. Значительно меньше вакансий было в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской областях.

В конце декабря 2019-го в Украине насчитывалось почти 340 тыс. безработных. Это на 17% больше, чем в ноябре, сообщает Госстат.

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