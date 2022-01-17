Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз

Давление на гривну на этой неделе продолжится. Фото: PMG ua

Неделя началась с продолжающегося ослабления гривны. В понедельник, по состоянию на 17.00, наличный доллар продают по 28,4 грн, что на 30 коп. больше по сравнению с показателями пятницы, сообщает finance.ua.

В пятницу прошлой недели в обменниках американская валюта подорожала на 30-40 коп. по сравнению с предыдущими сутками – в среднем до 28,1 грн/$.

До конца недели у курса гривны на межбанке есть все шансы упасть до 28,5 грн за доллар, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Обусловлено это паническими настроениями инвесторов из-за возможной военной агрессии России и резкой волной продаж иностранцами гривневых облигаций с последующим выводом вырученных средств за границу, пояснил Пендзин Gazeta.ua.

"Курс валют зависит от спроса и предложения. Основными наполнителями рынка валютой в Украине, по крайней мере, за последний год, были иностранные инвесторы и спекулянты, которые продавали доллары, покупали гривну и вкладывали ее в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). 12-13% годовых – это очень хорошая доходность облигаций, иностранцам это выгодно. Украина, имея огромные долги, рефинансирует их путем привлечения новых долгов. Потому и выпускает ОВГЗ с такой привлекательной доходностью", – объяснил экономист причину недавнего притока валюты в Украину.

Сейчас же в связи с возможным вторжением российских войск в Украину и безрезультатными переговорами между Россией и США напряжение растет.

"Канада уже официально предупредила своих граждан, что не стоит ехать в Украину из-за потенциальной военной агрессии. Мировые СМИ озвучивают прогнозы, что нападение может произойти уже в феврале-марте", – говорит экономист.

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Из-за этой истерии иностранные инвесторы начали продавать гривневые облигации, покупать доллары и выводить их из Украины, считает Пендзин.

"Если раньше они наполняли рынок долларами, то сейчас резко увеличивают спрос на них. За прошлую неделю Нацбанк на валютных аукционах продал 300 млн долларов. Это очень много. В прошлом году Нацбанк больше покупал валюту, чем продавал, чтобы гривна еще больше не укрепилась. А сейчас вынужден продавать, иначе не удержит курс", – добавляет экономист.

Текущую ситуацию на валютном рынке Украины он называет прямым следствием геополитических процессов, в которые вовлечено наше государство.

При этом Пендзин обращает внимание, что гривневый долг страны по ОВГЗ достигает сотен миллиардов гривен.

"В настоящее время большинство иностранцев продолжают держать ОВГЗ, продают их только инвесторы, более уязвимые к панике. Но если начнутся какие-то неожиданные неприятные процессы, тогда ситуация может резко ухудшиться. Хотя я не верю в военное вторжение, потому что Россия приходит только туда, где ее ждут. Как это было в Крыму, на Донбассе. Но Россию сегодня не ждут, скажем, в Чернигове, не ждут в Киеве. Здесь Россия в случае нападения встретит серьезное сопротивление и партизанскую войну. И они это понимают", – уверен эксперт.

По его мнению, сегодняшние страсти вокруг возвращения в Украину и возможного ареста пятого президента Петра Порошенко на курс не повлияют.

"Иностранцев больше беспокоит угроза внешней интервенции, чем внутренние политические состязания, которые есть в Украине. Потому что это не влияет на спокойствие на улицах. Вот собрались сегодня люди возле аэропорта в Жулянах, разошлись. Если власть не предпримет полностью нелогичных действий, то ни в какую дестабилизацию эта тема не выльется", – подчеркивает эксперт.

Он констатирует, что ситуацию с курсом гривны будут разрешать интервенции Нацбанка.

"Другого источника валюты на внутреннем рынке я не вижу. Очевидно, интервенции Нацбанка будут расти. Но Украина имеет 30 млрд долларов валютных резервов, этого хватит. В то же время, сейчас значительно повышается важность сотрудничества с Международным валютным фондом. Возобновление сотрудничества с МВФ и получение очередного транша значительно успокоит инвесторов. Потому что нет лучшего успокоительного для инвесторов, чем МВФ", – отмечает экономист.

Давление на курс гривны на этой неделе продлится, украинская валюта продолжит ослабление, прогнозирует Пендзин.

"Россия заявила, что не собирается отводить войска от украинских границ, новые даты переговоров России и США не озвучены, панические настроения остаются. Курс на межбанке до конца недели просядет как минимум до 28,5 грн за доллар", – резюмировал эксперт.

После новогодних праздников в Украине стремительно вырос курс доллара: утром пятницы в обменниках американская валюта подорожала на 30-40 коп. по сравнению с предыдущими сутками – в среднем до 28,1 грн/$. Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/$. с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/$.