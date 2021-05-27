Как попросить повысить зарплату

Если заработная плата ниже средней в вашем сегменте на рынке труда, можете говорить с руководством о повышении выплат. Фото: pexels.com

Если вам давно не повышали заработную плату, можете самостоятельно напомнить руководству об этом. Правда нужно привести аргументы, почему заслуживаете получать больше.

"Я перевыполнил план на ... процентов"

Важно приводить конкретные цифры, чтобы руководство могло оценить масштаб вашей работы. Например, расскажите, сколько сделок удалось заключить, сколько услуг продать, пишет Work.ua.

"Я знаю, как сделать, чтобы все работало еще лучше"

Если есть мысли, как усовершенствовать эффективность работы компании, поделитесь ими с вашим руководством. Это прекрасная возможность напомнить о себе.

"Моя зарплата ниже рыночной"

Проанализируйте, какую заработную плату получаете. Если она ниже средней в вашем сегменте на рынке труда, можете говорить с руководством о повышении выплат. Объясните, сколько в среднем зарабатывает специалист вашего уровня. Проанализируйте свои должностные обязанности.

"Мне предложили хорошую должность в другой компании"

Такую ​​фразу можно использовать исключительно тогда, когда это действительно правда. Иначе последствия могут быть необратимыми.

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"Я готов взять на себя больше ответственности"

Если вы готовы работать больше, скажите об этом руководству. Тогда у вас появится возможность просить прибавку к заработной плате.

"У меня стало больше обязанностей"

Если обязанностей на работе стало больше, а заработная плата осталась такой же, просите повышения выплат. С руководством поговорите о ваших достижениях и количество обязанностей на должности.

На украинском рынке труда выросло количество вакансий. Больше всего работы предлагают операторам коллцентров, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать IT-специалистов. На 40% выросло количество предложений удаленной работы.