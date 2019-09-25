Как получить заем с просрочкой

Низкий уровень доходов, если сравнивать с ценами на базовые товары и услуги, нередко вынуждает украинцев прибегать к помощи кредитных компаний. Согласно данным компетентных организаций, более половины населения страны регулярно пользуется займами.
Иногда жизненные обстоятельства приводят к тому, что люди не в состоянии своевременно погасить обязательства перед финучреждениями и допускают просрочки. Также их причиной может быть банальная халатность. В любом случае у заемщика автоматически портится кредитная история, из-за чего при попытке взять новый кредит он получает отказ. Существует ли возможность взять взаймы даже с просрочкой?
Причины образования просрочек
При заключении сделки с кредитной компанией клиент обязуется своевременно и в полном объеме вносить платежи по установленному графику. Нарушая сроки погашения, потребитель рискует ухудшить и свое финансовое положение, и кредитную историю. Большинство организаций начинает начислять штрафные санкции с первого же дня задержки платежа, причем не всегда предупреждает об этом.
Стоит отметить, что причиной просрочки могут быть совершенно независящие от человека обстоятельства. К примеру, он провел платеж через терминал самообслуживания или кассу банка, а в связи с техническими сбоями средства поступили на счет организации спустя несколько дней или вовсе не зачислились.
Согласно статистическим данным, наиболее часто просрочки образовываются по таким причинам:
• временные трудности материального характера (задержка зарплаты или другого вида получки);
• неожиданная утрата платежеспособности (тяжелое заболевание или увольнение);
• невнимательность либо халатность (заемщики забывают вовремя вносить платежи).
Где и на каких условиях можно получить займ с просрочкой?
Все финучрежения перед заключением сделки всегда тщательно анализируют данные о потенциальных заемщиках и запрашивают информацию в Бюро кредитных историй. Их интересует платежеспособность и наличие просрочек по ссудам.
Банки и кредитные союзы обращают внимание на все просрочки за последние 3-5 лет. Поэтому существует высокая вероятность получить отказ при подаче заявки на ссуду.
А вот микрофинансовые организации абсолютно лояльно относятся к подобным ситуациям. Тут можно получить быстрый кредит онлайн без особых требований. МФО тоже используют информацию УБКИ, однако анализируют лишь текущие просрочки по ссудам. Если имеются незначительные задержки платежей и клиент успешно их погашает, то в большинстве случаев он может рассчитывать на выдачу денег в долг.
Если же в кредитной хронике потребителя есть просрочки по трем и более займам, превышающим срок 90 дней, то одолжить средства будет проблематично в любой компании.
Микрофинансовые организации предоставляют услуги сразу после оплаты задолженности. Своевременно внося платежи по онлайн-займу, клиенты могут повысить свой рейтинг кредитоспособности и даже выйти из черного списка УБКИ.
МФО не требуют справок о доходах, залога или поручительства третьих лиц. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте и заполнить короткую анкету, указав данные паспорта и ИНН.
Теперь практически каждый совершеннолетний гражданин Украины может взять кредит онлайн с просрочками без бюрократической волокиты и особых усилий. Главное — рационально оценить свои финансовые возможности и со всей серьезностью отнестись к долговым обязательствам.
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