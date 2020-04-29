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среда, 29 апреля 2020 16:29

Как получить кредит предпринимателю без доходов: в правительстве нашли решение

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Как получить кредит предпринимателю без доходов: в правительстве нашли решение
Правительство планирует кредитовать предпринимателей под государственные гарантии. Фото: pixabay.com

Предпринимателям будут выдавать кредиты под государственные гарантии. Программу планирует запустить Кабмин.

"Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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По его словам, это выгодно предпринимателям, которые вынужденно не работали во время карантина.

"Если предприниматель не сможет показать доход, потому что не работал во время карантина, все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", - подчеркнул премьер.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что правительство и НБУ планируют представить программу ипотеки для населения со ставкой около 10%. Также появятся программы кредитов для малого бизнеса, чтобы выплатить зарплату своим работникам.

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Дата
29
апреля

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