Как погода в мае скажется на ценниках фруктов прогноз на сезон

Цены на черешне, персики и абрикосы в Украине будут зависеть от погоды в мае. Фото: pixabay.com

Цены на черешне, персики и абрикосы в Украине будут зависеть от погоды в мае. Но не поднимутся выше уровня 2020 года.

Если будет много дождей, мы будем иметь много черешни невысокого качества, цена на нее будет значительно ниже. В прошлом году такую ​​черешню продавали на рынках даже от 25 грн/кг. Качественная черешня стоила 60 грн/кг. Об этом в эфире программы "Обратная связь" рассказала менеджер по коммуникации Ассоциации "Ягодоводство Украины" Татьяна Смирнова.

Как отметила эксперт, в отношении персиков и абрикосов погода также внесла свои коррективы.

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"Обычно мы видим много импортный предложений, особенно в отношении персика, которые, во-первых, создают конкуренцию украинской продукции. Во-вторых, позволяют нам лакомиться этими фруктами по доступной цене. Если погода будет не дождевая, мы все равно будем иметь определенную часть недорогого товара. Если говорим о дорогом товаре, абрикосов, к сожалению, у нас ежегодно выращивают меньше. То есть, цена будет примерно на уровне прошлого года. Что касается черешни, то за качественную черешню нам все равно придется платить не менее 50 грн за килограмм", - сообщила она.

Килограмм клубники в среднем продают по 200 грн. Сезон этой ягоды в этом году задерживается на две недели. Причина - холодная весна. Кроме импортной, на рынках уже появилась украинская клубника с парников. Цены стартуют от 100 грн.