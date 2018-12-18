Как подорожают продукты перед Новым годом

Перед Новым годом продукты подорожают из-за сезонного спроса. Фото: Pik.ua

В Украине перед новогодними праздниками продукты подорожают на 10-15%.

"Традиционно то, что составляет основу новогоднего и рождественского стола постсоветского человека, например, продукты на "Оливье", "Шубу" подорожают. Цена поднимется примерно на 10-15%", - говорит экономический эксперт Тарас Загородний, передает Сегодня.

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Цены вырастут из-за сезонного спроса на товары.

По словам эксперта, подорожают и другие товары, например, бытовые. Но в конце января цены снизятся.

Каждый пятый украинец готов выложить на празднование Нового года до 2 тыс. грн. Более 8% тех, кто планирует повеселиться на сумму от 2 до 8 тыс.