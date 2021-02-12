Как платить за отопление, если дома холодно

Если обращение игнорируют, советуют в присутствии двух соседей составить акт в произвольной форме. Фото: unsplash

Если в квартире холодно из-за некачественного отопления, украинцам советуют запросить перерасчет за услугу.

Тепла может не хватать из-за перепланировки квартиры и неправильно установленных радиаторов или теплого пола, говорит эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко для "Сегодня".

В случае, когда потребитель уверен, что дома холодно из-за некачественно оказанной услуги отопления, ему советуют:

- обратиться к обслуживающей компании - ЖЭКу или ОСМД, и к компании-теплопоставщику;

- назначить дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;

- запросить перерасчет или подать заявку на восстановление услуги.

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Если обращение игнорируют, советуют в присутствии двух соседей составить акт в произвольной форме.

"Заверьте его подписями и отправьте в обслуживающую компанию и теплопоставщику. Если же с услугой действительно есть проблемы, а перерасчет не делают, нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителя", - говорится в публикации.

В 2020 году долги за коммуналку увеличилась на 15,5% и выросли к общей сумме 73,6 млрд грн.