Как переоформить субсидию по новым правилам - инструкция

Бланки заявления и декларации есть на официальном сайте Минсоцполитики. Фото: Елена Луценко

С 1 мая в Украине начали действовать новые правила назначения субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию, сообщает Минсоцполитики.

На оформление льготы предоставили пять месяцев. Жилищная субсидия будет назначена с мая 2021 года. Документы нужно подать с мая по сентябрь, к началу отопительного сезона.

За оформлением субсидии можно обратиться к уполномоченным лицам территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП. Также в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов.

Заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения или через электронный сервис, который размещен на официальном сайте Минсоцполитики.

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Бланки заявления и декларации есть на официальном сайте Минсоцполитики. Их можно распечатать и заполнить на бумаге. Затем отправить по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностных лиц центра предоставления административных услуг.

По новым правилам, будут учитывать доходы от депозитов и ценных бумаг. Внимание будут обращать на разовые покупки более чем на 50 тыс. грн, покупку валюты, банковских металлов и ездил ли человек за границу. Нельзя получить компенсацию, если семья имеет две квартиры или автомобили. Отменили комиссии при местных органах власти, назначали субсидии в нестандартных случаях.