Как отказать начальнику, который заваливает работой

Бывают случаи, когда отказываться от дополнительных задач не стоит. Иногда это может положительно повлиять на ваш карьерный рост. Фото: Радіо МАКСИМУМ

Часто работодатели заваливают подчиненных дополнительными заданиями. При этом забывают поднять им зарплату.

Бывает, что в этом виноват сам работник. Чтобы заслужить авторитет, в начале карьеры он согласен выполнять любую работу и допоздна засиживаться в офисе. Если понимаете, что не успеваете с дополнительной нагрузкой, вежливо объясните это руководству. О том, как правильно отказать начальнику пишет Work.ua.

Скажите "нет"

Иногда это лучший вариант. Надо отказываться от привычки со всем соглашаться. Иначе рискуете набрать дополнительные задачи и не выполнить их, или сдать некачественную работу. С другой стороны, прямолинейное "нет" можно заменить более мягкой фразой: "Если вы не против, я откажусь".

Иллюзия согласия

Если боитесь отказов, замаскируйте их под согласие. Например: "Да, я с удовольствием возьмусь за работу, но через текущую занятость сделать это могу только на следующей неделе". Вероятно, что руководство поручит выполнить работу кому-то еще.

Возьмите время для обдумывания

Не все могут оперативно принимать решения. Если не уверены, лучше попросите время подумать. Например: "Я не хотел бы подвести. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, мне надо еще раз пересмотреть свои планы".

Аргументируйте

Чтобы ваши слова звучали убедительно, аргументируйте их. Не стоит говорить, я не могу взять дополнительные задания, потому что занят. Лучше уточнить над какими проектами и задачами вы работаете в настоящее время.

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Иллюзия выбора

Если есть много работы, спросите руководство, что для него в большем приоритете. Вы можете взять дополнительную работу, если откажетесь от некоторых текущих задач.

Материальный интерес

Обсудите условия, при которых будете выполнять дополнительные задачи. Например, попросите прибавку к зарплате, отгулы или свободный график.

Бывают случаи, когда отказываться от дополнительных задач не стоит. Иногда это может положительно повлиять на ваш карьерный рост в будущем. Кроме того, от вашей работы может зависит будущее компании.

Чтобы получить работу, нужно успешно пройти собеседование. Иногда их проводят в несколько этапов - с hr-менеджером, работодателем и вашим непосредственным руководством. Готовиться к этому стоит заранее. Узнайте, чем занимается компания, подумайте над тем, о чем вас могут спросить.