Как отказать начальнику, который заваливает работой

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 1557
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5013
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 12738
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 378
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2268
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5535
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7038
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2268
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1206
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10143
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1611
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 21:10

Как отказать начальнику, который заваливает работой

  Комментировать
Как отказать начальнику, который заваливает работой
Бывают случаи, когда отказываться от дополнительных задач не стоит. Иногда это может положительно повлиять на ваш карьерный рост. Фото: Радіо МАКСИМУМ

Часто работодатели заваливают подчиненных дополнительными заданиями. При этом забывают поднять им зарплату.

Бывает, что в этом виноват сам работник. Чтобы заслужить авторитет, в начале карьеры он согласен выполнять любую работу и допоздна засиживаться в офисе. Если понимаете, что не успеваете с дополнительной нагрузкой, вежливо объясните это руководству. О том, как правильно отказать начальнику пишет Work.ua.

Скажите "нет"

Иногда это лучший вариант. Надо отказываться от привычки со всем соглашаться. Иначе рискуете набрать дополнительные задачи и не выполнить их, или сдать некачественную работу. С другой стороны, прямолинейное "нет" можно заменить более мягкой фразой: "Если вы не против, я откажусь".

Иллюзия согласия

Если боитесь отказов, замаскируйте их под согласие. Например: "Да, я с удовольствием возьмусь за работу, но через текущую занятость сделать это могу только на следующей неделе". Вероятно, что руководство поручит выполнить работу кому-то еще.

Возьмите время для обдумывания

Не все могут оперативно принимать решения. Если не уверены, лучше попросите время подумать. Например: "Я не хотел бы подвести. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, мне надо еще раз пересмотреть свои планы".

Аргументируйте

Чтобы ваши слова звучали убедительно, аргументируйте их. Не стоит говорить, я не могу взять дополнительные задания, потому что занят. Лучше уточнить над какими проектами и задачами вы работаете в настоящее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую работу украинцы ищут за рубежом

Иллюзия выбора

Если есть много работы, спросите руководство, что для него в большем приоритете. Вы можете взять дополнительную работу, если откажетесь от некоторых текущих задач.

Материальный интерес

Обсудите условия, при которых будете выполнять дополнительные задачи. Например, попросите прибавку к зарплате, отгулы или свободный график.

Бывают случаи, когда отказываться от дополнительных задач не стоит. Иногда это может положительно повлиять на ваш карьерный рост в будущем. Кроме того, от вашей работы может зависит будущее компании.

Чтобы получить работу, нужно успешно пройти собеседование. Иногда их проводят в несколько этапов - с hr-менеджером, работодателем и вашим непосредственным руководством. Готовиться к этому стоит заранее. Узнайте, чем занимается компания, подумайте над тем, о чем вас могут спросить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как отказать начальнику, который заваливает работой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 154101
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 41229
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 21978
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 21033
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 20071
Экономика
Зеленский встретится с миссией МВФ
Зеленский встретится с миссией МВФ Просмотров: 207
Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации – популистские фантазии
Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации – популистские фантазии Просмотров: 360
Кабмин принял решение об отделении газотранспортной системы
Кабмин принял решение об отделении газотранспортной системы Просмотров: 756
Сколько украинцы тратят на мобильную связь
Сколько украинцы тратят на мобильную связь Просмотров: 144
Правительство выделило кругленькую сумму на жилье военным
Правительство выделило кругленькую сумму на жилье военным Просмотров: 675
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
8
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
7
Россия отказалась от мира с Украиной
6
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
Голосов: 20438
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua