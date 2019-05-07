Как успешно пройти собеседование: советы экспертов

На собеседовании не стоит говорить плохо о своих предыдущих коллегах или руководстве. Фото: forbes.net.ua

Чтобы получить работу, нужно успешно пройти собеседование. Иногда их проводят в несколько этапов - с hr-менеджером, работодателем и вашим непосредственным руководством.

Готовиться к этому стоит заранее. Узнайте, чем занимается компания, подумайте над тем, о чем вас могут спросить. Чтобы приятно удивить будущего работодателя на собеседовании, следуйте определенному плану, пишет The Point.

Дресс-код

Во многих компаниях дресс-кода не существует. Однако вас всегда будут встречать "по одежке". Только потом формировать мнение как специалиста. На собеседование лучше выбирать повседневный деловой стиль. Одежда должна быть сдержанной и комфортной. Соответствовать тому месту, куда идете на собеседование.

Ознакомьтесь с информацией о компании

На собеседовании работодатель должен увидеть в вас часть своего коллектива. Узнайте как можно больше об истории компании, корпоративной культуре, традициях, принципах работы.

Говорите правду

Никогда не лгите на собеседовании. Лучше хорошо и правильно рассказать о том, что умеете, чем украшать свои достижения. Не выдумывает должностей и компаний, где раньше не работали. Все равно позже все узнают правду.

Ведите себя естественно

Не стоит делать лишних неестественных движений. Постарайтесь следить за тем, как сидите. Ровно держите спину, не бегайте глазами по комнате. Покажите умение держать себя. Говорите ясно и четко без слов паразитов и сленга. Будьте открыты и уверены в себе.

Не используйте определенные фразы

Думайте о том, что говорите и как это воспримет работодатель. Избегайте опасных фраз - "Я не знаю", "Я не хочу", "Я никогда этого не делал", "Мне все равно", "Я здесь случайно", "Я никогда не планировал работать в этой сфере", "Я так нервничаю".

Кроме того, не стоит говорить плохо о своих предыдущих коллегах или руководстве.

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Подготовьтесь к вопросам

Составьте примерный перечень вопросов к вам. Подготовьте на них ответы. Если подготовитесь заранее, то сможете избежать задержек, нервов или невнятных фраз.

Часто задаваемые вопросы на собеседовании:

- Расскажите о себе

- Каковы ваши сильные и слабые стороны?

- Почему хотите работать у нас, что знаете о нашей компании?

- Чего ожидаете от этой работы?

Сформируйте образ специалиста

На собеседовании расскажите о том, какие рабочие задачи умеете решать, о вашем опыте. Также поделитесь планами, перспективами и рабочими амбициями с работодателем. Покажите себя перспективным человеком, который заинтересован в профессиональных победах и способен работать в команде.

С начала года зарплаты украинцев в среднем выросли на 10%. Наиболее ощутимо подняли оклады молодым специалистам — на 25%. Строителям в первом квартале подняли выплаты на 2 тыс. грн. Им в среднем платят 12 тыс. грн. На 17% выросли зарплаты в производственной сфере - до 10 тыс. грн. Столько же предлагали домашнему персоналу и студентам без опыта работы.