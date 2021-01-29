Как написать резюме, чтобы на него точно ответили

Начинать резюме советуют с должности, на которую претендует соискатель. Фото: unsplash

Чаще всего на резюме не отвечают, если оно визуально некрасиво, слишком длинное, с ошибками или из него сложно понять, на какую должность претендует кандидат.

Нужно найти слабое место и улучшить резюме, чтобы завоевать внимание работодателей, пишут в Work.ua.

Начинать резюме советуют с должности, на которую претендует соискатель. Можно перечислить несколько должностей, если это схожие позиции. Например, офис-менеджер, секретарь на ресепшн.

"И уже потом переходите к контактам. Покажите в резюме, что вы открыты для общения. Оставьте свои контакты, дайте возможность связаться с вами наиболее удобным потенциальному работодателю способом: по телефону, мессенджером, по почте. Не стоит писать свой точный адрес с названием улицы и номером дома", - советуют специалисты по трудоустройству.

Обязательно указывать город, в котором кандидат ищет работу или куда готов переехать, и желаемую зарплату.

"Резюме с фото - это прекрасная возможность обратить на себя внимание рекрутера, выгодно выделиться среди конкурентов. Сделайте качественный снимок: выберите нейтральный фон или сфотографируйтесь прямо на рабочем месте, обеспечьте хорошее освещение, оденьтесь в деловом стиле. В идеале на фото - открытая поза и доброжелательное выражение лица", - рекомендуют украинцам.

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Об опыте работы советуют писать максимально подробно. Не обязательно перечислять все компании, в которых приходилось работать. Стоит написать о 3-5.

"Своими словами опишите то, что делали. Сначала напишите все, что приходит в голову, затем отфильтруйте, расставьте функции по приоритетности. Добавьте конкретики и индивидуальности, чтобы ваша профессиональная визитная карточка выделялась благодаря реальным цифрам, проектам и достижениям", - говорят эксперты.

Следующим стоит описать образование. Советуют добавить также языки, которыми владеет кандидат.

"Выделите ваши профессиональные навыки и компетенции, выпишите их отдельным блоком. Вспомните с каким программным обеспечением приходилось работать: графические редакторы, бухгалтерские программы, CRM-системы и другие платформы для бизнеса", - отмечают специалисты по трудоустройству.

"Когда резюме полностью готово, обратите внимание на объем. Если получилось от 1 до 3 страниц, вы справились с задачей на отлично. Проверьте, чтобы в профессиональной визитке не было орфографических и пунктуационных ошибок. Отредактировать можно в специальных сервисах или попросить друга вычитать текст", - советуют тем, кто ищет работу.

Работу в Украине чаще всего ищут студенты. Категория "Начало карьеры, студенты" занимает 1-е место по количеству размещенных резюме.