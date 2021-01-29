Как написать резюме, чтобы на него точно ответили

 
Ексклюзивы
1/5
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 774
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 13419
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 207
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 378
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3645
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 810
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 378
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
11
8
5
6
8
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2124
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 378
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1242
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 405
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 90
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 21:10

Как написать резюме, чтобы на него точно ответили

  Комментировать
Как написать резюме, чтобы на него точно ответили
Начинать резюме советуют с должности, на которую претендует соискатель. Фото: unsplash

Чаще всего на резюме не отвечают, если оно визуально некрасиво, слишком длинное, с ошибками или из него сложно понять, на какую должность претендует кандидат.

Нужно найти слабое место и улучшить резюме, чтобы завоевать внимание работодателей, пишут в Work.ua.

Начинать резюме советуют с должности, на которую претендует соискатель. Можно перечислить несколько должностей, если это схожие позиции. Например, офис-менеджер, секретарь на ресепшн.

"И уже потом переходите к контактам. Покажите в резюме, что вы открыты для общения. Оставьте свои контакты, дайте возможность связаться с вами наиболее удобным потенциальному работодателю способом: по телефону, мессенджером, по почте. Не стоит писать свой точный адрес с названием улицы и номером дома", - советуют специалисты по трудоустройству.

Обязательно указывать город, в котором кандидат ищет работу или куда готов переехать, и желаемую зарплату.

"Резюме с фото - это прекрасная возможность обратить на себя внимание рекрутера, выгодно выделиться среди конкурентов. Сделайте качественный снимок: выберите нейтральный фон или сфотографируйтесь прямо на рабочем месте, обеспечьте хорошее освещение, оденьтесь в деловом стиле. В идеале на фото - открытая поза и доброжелательное выражение лица", - рекомендуют украинцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого чаще всего искали на работу перед локдаунами

Об опыте работы советуют писать максимально подробно. Не обязательно перечислять все компании, в которых приходилось работать. Стоит написать о 3-5.

"Своими словами опишите то, что делали. Сначала напишите все, что приходит в голову, затем отфильтруйте, расставьте функции по приоритетности. Добавьте конкретики и индивидуальности, чтобы ваша профессиональная визитная карточка выделялась благодаря реальным цифрам, проектам и достижениям", - говорят эксперты.

Следующим стоит описать образование. Советуют добавить также языки, которыми владеет кандидат.

"Выделите ваши профессиональные навыки и компетенции, выпишите их отдельным блоком. Вспомните с каким программным обеспечением приходилось работать: графические редакторы, бухгалтерские программы, CRM-системы и другие платформы для бизнеса", - отмечают специалисты по трудоустройству.

"Когда резюме полностью готово, обратите внимание на объем. Если получилось от 1 до 3 страниц, вы справились с задачей на отлично. Проверьте, чтобы в профессиональной визитке не было орфографических и пунктуационных ошибок. Отредактировать можно в специальных сервисах или попросить друга вычитать текст", - советуют тем, кто ищет работу.

Работу в Украине чаще всего ищут студенты. Категория "Начало карьеры, студенты" занимает 1-е место по количеству размещенных резюме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как написать резюме, чтобы на него точно ответили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Официантка выиграла $35 млн

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 37279
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 30591
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 29151
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 16839
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 16651
Экономика
Запуск рынка земли принесет $50-85 млрд
Запуск рынка земли принесет $50-85 млрд
 Просмотров: 171
Как запуск рынка земли поможет фермерам
Как запуск рынка земли поможет фермерам
 Просмотров: 153
Как работают самые распространенные мошеннические схемы во время покупок в интернете
Как работают самые распространенные мошеннические схемы во время покупок в интернете Просмотров: 252
Украинцы получат компенсации за электроотопление
Украинцы получат компенсации за электроотопление Просмотров: 189
В прошлом году каждый десятый украинец был безработным - НБУ
В прошлом году каждый десятый украинец был безработным - НБУ Просмотров: 45
Больше всего комментируют
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
1
Елена Шевченко умерла после операции
Голосов: 25997
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть