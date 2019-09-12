Как найти работу сотрудникам без опыта

На сайтах поиска работы есть вакансии как для работников с опытом, так и для людей, которые начинают карьеру. Фото: biznesua.com.ua

Для большинства поиск работы связан с проблемами и трудностями. Трудоустроиться без проблем удается каждому пятому.

Чаще всего соискатели считают, что не могут найти работу из-за отсутствия опыта. Хотя сегодня существует множество вакансий для студентов и людей, которые начинают карьеру. Как трудоустроиться с пустой трудовой пишет hh.ua.

Не бойтесь отказа

Понятно, что отказы будут. Иногда компании просто не будут рассматривать ваше резюме. Надо набраться терпения и продолжать искать работу.

Обращайте внимание на крупные компании

Крупные компании имеют широкий штат. Все должности четко разделены, каждый имеет ограниченный круг обязанностей. Кроме того, крупные игроки рынка часто ищут стажеров. Их работу оплачивают. Это может быть человек без всякого опыта работы. Если по результатам стажировки не получите работу, сможете вписать в резюме новую строку с опытом.

Подготовьтесь к собеседованию

Подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы от рекрутеров. Узнайте больше о компании, где хотите работать. На собеседовании говорите уверенно и искренне.

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Будьте готовы к низкой заработной плате

Новый неопытный работник - это риск. Поэтому работодатели не спешат предлагать им высокие зарплаты. Приготовьтесь, что сначала будете зарабатывать не много. Зарплата вырастет, если зарекомендуете себя.

Используйте "творческий отпуск" для профессионального развития

Запишитесь на курсы, посещайте лекции во время того, как ищете работу. Во-первых - это самообразование. Во-вторых - возможность наладить профессиональные связи и познакомиться с будущим работодателем на различных воркшопах.

На украинском рынке труда в последнее время наблюдается дефицит рабочего персонала. Не хватает слесарей, машинистов, сварщиков, токарей. В июле на одну вакансию в сфере "Рабочий персонал" приходилось только одно резюме. Хотя специалистам обещают платить больше средней зарплаты.