Как найти работу сотрудникам без опыта

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 288
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 738
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2160
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1125
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2826
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2052
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2844
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4617
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30834
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 216
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
воскресенье, 15 сентября 2019 21:10

Как найти работу сотрудникам без опыта

  Комментировать
Как найти работу сотрудникам без опыта
На сайтах поиска работы есть вакансии как для работников с опытом, так и для людей, которые начинают карьеру. Фото: biznesua.com.ua

Для большинства поиск работы связан с проблемами и трудностями. Трудоустроиться без проблем удается каждому пятому.

Чаще всего соискатели считают, что не могут найти работу из-за отсутствия опыта. Хотя сегодня существует множество вакансий для студентов и людей, которые начинают карьеру. Как трудоустроиться с пустой трудовой пишет hh.ua.

Не бойтесь отказа

Понятно, что отказы будут. Иногда компании просто не будут рассматривать ваше резюме. Надо набраться терпения и продолжать искать работу.

Обращайте внимание на крупные компании

Крупные компании имеют широкий штат. Все должности четко разделены, каждый имеет ограниченный круг обязанностей. Кроме того, крупные игроки рынка часто ищут стажеров. Их работу оплачивают. Это может быть человек без всякого опыта работы. Если по результатам стажировки не получите работу, сможете вписать в резюме новую строку с опытом.

Подготовьтесь к собеседованию

Подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы от рекрутеров. Узнайте больше о компании, где хотите работать. На собеседовании говорите уверенно и искренне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как создать миллион рабочих мест

Будьте готовы к низкой заработной плате

Новый неопытный работник - это риск. Поэтому работодатели не спешат предлагать им высокие зарплаты. Приготовьтесь, что сначала будете зарабатывать не много. Зарплата вырастет, если зарекомендуете себя.

Используйте "творческий отпуск" для профессионального развития

Запишитесь на курсы, посещайте лекции во время того, как ищете работу. Во-первых - это самообразование. Во-вторых - возможность наладить профессиональные связи и познакомиться с будущим работодателем на различных воркшопах.

На украинском рынке труда в последнее время наблюдается дефицит рабочего персонала. Не хватает слесарей, машинистов, сварщиков, токарей. В июле на одну вакансию в сфере "Рабочий персонал" приходилось только одно резюме. Хотя специалистам обещают платить больше средней зарплаты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как найти работу сотрудникам без опыта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 104934
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 66714
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 31627
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 26487
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 22527
Экономика
Гончаренко рассказал, как будут формировать бюджет в будущем
Гончаренко рассказал, как будут формировать бюджет в будущем Просмотров: 207
Правительство выделило средства на выплаты субсидий
Правительство выделило средства на выплаты субсидий Просмотров: 324
Проект бюджета передали в Раду
Проект бюджета передали в Раду Просмотров: 252
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование Просмотров: 387
Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год
Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 21706
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua