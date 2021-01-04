Как найти банк, который не сотрудничает с коллекторами

Если финансовое учреждение будет пользоваться услугами нелегальных коллекторов, то НБУ к таким применит соответствующие меры. Фото: unsplash

Перед оформлением кредита потребитель может самостоятельно проверить, передадут ли его долг коллекторам в случае несвоевременной выплаты.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире канала "Украина 24".

"Если хотите получить кредит, вас должны проинформировать, пользуется ли банк или небанковское финансовое учреждение услугами коллекторских компаний. Если не выплатите кредит в предусмотренные договором сроки, кредит могут передать в работу конкретным коллекторским компаниям. Вы как потребитель можете сразу убедиться, зайдя на сайт Нацбанка, есть ли в реестре коллекторские компании, с которыми работает банк. То есть у вас появляется дополнительная возможность контроля", - сказала Рожкова.

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По ее словам, если финансовое учреждение будет пользоваться услугами нелегальных коллекторов, то НБУ к таким применит соответствующие меры - от штрафов до приостановления предоставления отдельных услуг.

На Черниговщине разоблачили коллекторскую фирму которая распространяла поддельную порнографию на должников.