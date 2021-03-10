Как курсируют поезда в красной зоне - опубликовали обновленный график

Назвали поезда, которые временно не будут курсировать. Фото: ITC.ua

Поезда не будут останавливаться в красной зоне карантина.

Укрзализныця опубликовала уточненный график курсирования пригородных и региональных поездов в этих регионах.

С 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях остановили движение пригородных поездов:

№ 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров.

№ 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый.

№ 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск.

№ 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск.

№ 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск.

№ 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск.

№ 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя.

№ 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя.

№ 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Приостановили движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

№ 887/888-№890/889 Коростень - Винница - Коростень.

№ 877/878 Коростень - Житомир.

С 7 марта запретили посадку и высадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№ 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка.

№ 868 Жмеринка - Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня.

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№ 885 Киев - Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь.

№ 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области временно прекратил курсирование поезд № 821/822 Львов - Ужгород - Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Укрзализныця начала продажу билетов на специальные рейсы в Закарпатье, которое находится в красной зоне карантина. Рейсы запустят для безопасного вывоза тех пассажиров, которым важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье.