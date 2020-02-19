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среда, 19 февраля 2020 11:49

Как коронавирус повлияет на экономику Украины

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Как коронавирус повлияет на экономику Украины
В общем экономика Украины может не пострадать от коронавируса. Фото: www.5.ua

По прогнозу Национального банка Украины, китайский коронавирус не окажет значительного влияния на украинскую экономику.

Пострадать может металлургическое производство, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтяные ресурсы", - сказал чиновник.

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В общем экономика Украины может не пострадать.

В то же время в Нацбанке отмечают, что, согласно худшему сценарию развития ситуации, со вспышкой коронавируса экономика Китая может достаточно сильно пошатнуться, что повлияет на крупнейших торговых партнеров этой страны, создаст волны в мировой экономике и торговле, которые повлияют и на Украину.

Вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человека. Вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека.

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