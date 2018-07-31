Как Коломойский с Боголюбовым выводили деньги из Приватбанка

С апреля 2013-го до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд. Также заключили фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам. Фото: Финансовый клуб

Приватбанк в Высоком суде Лондона заявил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты для вывода средств из финучреждения.

Компании заключали договоры о кредитовании с Приватбанком на покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью, пишет zn.ua.

"Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкциям, представленным Коломойским, признает, что договоры о поставках были частью "Схем". Позиция свидетеля подтверждает обвинения Приватбанка в том, что Коломойский и Боголюбов были "мозгами" и стояли за схемой" - говорится в распоряжении Высокого суда Лондона.

Например, компания "Фоксар", которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.

Консультант в сфере бизнеса и менеджмента "Инвестгруп" решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. Компания "Гардер", которая специализируется на оптовой торговле топливом и смазочными материалами, приобрела австралийскую марганцевую руду.

Компания по переработке молока "Трансмолоко" купила концентрат яблочного сока.

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"Более 65% конкретных кредитов было предоставлено в течение 2 рабочих дней с момента подачи запроса на получение кредита. Другие были одобрены в течение 7 рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени не соответствовали надлежащим правилам предосторожности", - отмечают в ПриватБанке.

Таким образом, с апреля 2013-го до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд. Также заключили фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.

В Приватбанке заявляют о фиктивности еще 54 соглашений, где ни одна из сторон не осуществляла поставку товаров. В то же время сделки были основанием уплаты заемщиками около $1,91 млрд.

В декабре 2017-го Высокий Суд Лондона постановил арестовать активы бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова во всем мире. По словам Коломойского, это был временный арест на время рассмотрения дела в суде. Международное детективное агентство Kroll обнаружило, что Приватбанк был объектом масштабных мошеннических действий, причинивших финучреждению убытков минимум на $5,5 млрд. 4 июля Верховный Суд подтвердил обязательства Приватбанка по рефинансированию кредитов, предоставленных Нацбанком.