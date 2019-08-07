Как изменятся пенсии в следующем году

В следующем году могут увеличиться минимальная заработная плата и пенсия

В 2020 году минимальная заработная плата может достигать 6500 гривен, а минимальная пенсия 1800 гривен.

При увеличении минимальной заработной платы пенсионеры могут претендовать на пенсию 2400 гривен.

Для того чтобы получать пенсию необходимо достичь 65-летнего возраста, иметь стаж работы женщинам 30 лет, мужчинам 35 лет, рассказывает вице-премьер Павел Розенко.

При росте минимальной пенсии до 1800 гривен, максимальный размер пенсии должен быть как минимум в 8 раз выше средних, то есть 18000 гривен, сообщает www.obozrevatel.com.

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Как показал опыт прошлых лет, значительное повышение минимальной зарплаты благоприятно влияет даже на тех украинском, которые и сейчас получают больше, говорит вице-премьер.

Повышение минимальной заработной платы может помочь вывести часть заработных плат из тени и отказаться от конвертов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил о возможном росте до 5500 гривен.