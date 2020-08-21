Как изменятся пенсии после повышения минималки

Из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет. Фото: pixabay.com

Для 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты, с 1 сентября увеличат пенсии. На такое изменение повлияло повышение минимальной зарплаты.

"Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40 процентов от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, старше 65 лет", - пояснил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет, пишет "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам увеличат минимальную зарплату, этого мало

"Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть такие, которые не индексируются. Но мы работаем над тем, чтобы в следующем году охватить всех индексацией", - добавил Шамбир.

Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го - до 6000 грн, с 1 июля 2021-го - до 6500 грн.

В 2021 году могут по-новому рассчитывать пенсии, другие социальные выплаты и штрафы. В соответствующем законопроекте базовые величины для соцвыплат и денежных взысканий предлагают установить на отметке 2100 грн. Внедрить это хотят с 1 июля 2021 года.