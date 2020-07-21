Как изменятся цены на АЗС в течение недели

В некоторых сетях в ближайшую неделю бензин может подорожать на 50 коп./л. Фото: pixabay.com

На этой неделе бензин продолжит дорожать, но повышение стоимости не будет полным.

"С 10 по 17 июля оптовые поставки дизтоплива подорожали на 270 гривен - до 19 940 гривен за тонну. Основной причиной стало усиление курса доллара. Поэтому дизтопливо в рознице должно стоить дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы горючего", - говорит директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Колебания в пределах нормы - глава НБУ объяснил, что происходит с гривней

По его словам, потенциал роста цен есть. В некоторых сетях в ближайшую неделю бензин может подорожать на 50 коп./л.

Бензирн А-95 в среднем стоит 21,54 грн/л. Самая высокая цена - в Луганской области, 23,61 грн/л, самая низкая - в Сумской области, 20,20 грн/л. А-95 в среднем продают по 22,58 грн/л, ДТ - 22,01 грн/л. Автогаз стоит 11,58 грн/л.

Цены на АЗС начали расти в конце июня. В то же время на прошлой неделе темпы роста упали втрое. В среднем горючее подорожало на 10 коп./л.