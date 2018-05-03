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четверг, 03 мая 2018 12:31

Как изменится стоимость бензина в ближайшее время

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Как изменится стоимость бензина в ближайшее время
На стоимость бензина непосредственно влияет курс валют и стоимость нефти. Фото: UA.News

В Украине в апреле подешевел бензин и дизельное топливо. Однако дальнейшего снижения стоимости ожидать не стоит. Цена литра топлива может вырасти на 60-80 коп.

"В отдельных сетях было снижение. В основном этому способствовал курс валют к гривне. Сейчас нефть дорожает. В ближайшее время снижение стоимости бензина вряд ли продолжится. На входе в Украину нефтепродукты постепенно будут дорожать", - говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, пишет Сегодня.

В апреле нефть марки Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 5,6%. Следствием роста цен будет повышение стоимости бензина и дизтоплива в следующем месяце на 60-80 коп.

"Если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина растет на 10 копеек за литр через две недели. Примерно за 11-13 дней бензин из-за границы или с завода поступает на заправку. Подорожание доллара на гривню приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели", - отмечает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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На стоимость бензина непосредственно влияет курс валют. Сети покупают топливо за доллары или евро. Однако прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов стоит компаниям дороже. Поэтому приходится поднимать цены.

По прогнозам Bloomberg, 2018-го серьезных скачков цен на нефть не будет. Но сохранится тренд к ее постепенному удорожанию. Поэтому причин для удешевления топлива за счет стоимости нефти в этом году не будет.

По прогнозу НБУ, в 2018 году бензин подорожает на 10,8%. В 2019 и 2020 годах цены на топливо вырастут на 5 - 5,5% в год в гривневом эквиваленте.

Топливо начало дешеветь в феврале. Из-за укрепления гривны и уменьшение цены нефтепродуктов на границе. Сегодня заправить полный бак машины на 48 л стоит на 10 грн дешевле, чем в начале апреля. Правда за прошлый месяц на 27 коп. подорожал автогаз.

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