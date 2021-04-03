Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 441
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 189
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 558
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1098
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1008
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 162
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1026
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 837
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 432
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 12:45

Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы

  Комментировать
Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы
Весной спрос на топливо будет расти. Фото: pinterest.com

В Украине после тотального карантина могут вырасти цены на бензин.

Ожидается повышение стоимости горючего на 10-15%, сказал кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, пишет "РБК-Украина".

В 2020 году в стране выросла стоимость газа, ведь на мировых биржах цена изменилась в 2 раза.

"С начала года цены на бензин А-95 выросли на 15%, на дизтопливо на 17% на автомобильный газ на 26%. На рост цен повлияло несколько факторов. Так после падения в марте 2020 года возобновился рост цен на нефть. За год цены на нефть выросли более чем в 2 раза. Цена нефти марки Brent в начале марта достигла $71 за баррель. Кроме того, за год примерно в 2 раза выросли цены на газ на мировых биржах. Это способствовало росту цен на топливо в Украине. Ведь около половины бензина и 84% дизельного топлива, которые потребляет Украина, это импорт", - рассказал Хмелевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине заправляться наиболее невыгодно

Весной спрос на топливо будет расти, ведь после карантина люди начнут больше использовать личный и общественный транспорт. Также одной из причин является начало сельхозработ. То есть снижение цен на бензин ожидать не стоит.

"Сейчас цены на нефть на мировых биржах стабилизировались, а цены на газ ожидают сезонного снижения. Однако, весной спрос на топливо традиционно растет. Начались сельхозработы. Ожидается, что в мае завершится карантин и люди будут активнее использовать личный и общественный транспорт. Поэтому снижение цен на горючее весной и летом ожидать не стоит. Более того, не исключено, что цены могут еще вырасти на 10-15%. Правительство предполагает наличие ценового сговора на рынке нефтепродуктов и проводит проверку АЗС. Однако, вряд ли это приведет к снижению цен", - сказал эксперт.

Украинским АЗС рекомендовали снизить розничные цены на топливо. Рекомендации получили сети WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIK, Shell, SOCAR, UPG, БРСМ, AVANTAGE-7, GLUSCO. За выходные крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензины и дизельное топливо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 33012
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 12393
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 10611
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10521
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 7893
Экономика
Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях
Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях Просмотров: 216
Избежать рисков: как правильно открыть и пополнить депозит
Избежать рисков: как правильно открыть и пополнить депозит Просмотров: 153
Украинские банки хотят уменьшить стоимость комиссии за оплату
Украинские банки хотят уменьшить стоимость комиссии за оплату Просмотров: 180
Украинцам увеличили размер больничных
Украинцам увеличили размер больничных Просмотров: 324
Из стран Персидского залива в столицу будут осуществлять рейсы по Днепру
Из стран Персидского залива в столицу будут осуществлять рейсы по Днепру Просмотров: 207
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 26353
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть