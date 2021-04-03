Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы

Весной спрос на топливо будет расти. Фото: pinterest.com

В Украине после тотального карантина могут вырасти цены на бензин.

Ожидается повышение стоимости горючего на 10-15%, сказал кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, пишет "РБК-Украина".

В 2020 году в стране выросла стоимость газа, ведь на мировых биржах цена изменилась в 2 раза.

"С начала года цены на бензин А-95 выросли на 15%, на дизтопливо на 17% на автомобильный газ на 26%. На рост цен повлияло несколько факторов. Так после падения в марте 2020 года возобновился рост цен на нефть. За год цены на нефть выросли более чем в 2 раза. Цена нефти марки Brent в начале марта достигла $71 за баррель. Кроме того, за год примерно в 2 раза выросли цены на газ на мировых биржах. Это способствовало росту цен на топливо в Украине. Ведь около половины бензина и 84% дизельного топлива, которые потребляет Украина, это импорт", - рассказал Хмелевский.

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Весной спрос на топливо будет расти, ведь после карантина люди начнут больше использовать личный и общественный транспорт. Также одной из причин является начало сельхозработ. То есть снижение цен на бензин ожидать не стоит.

"Сейчас цены на нефть на мировых биржах стабилизировались, а цены на газ ожидают сезонного снижения. Однако, весной спрос на топливо традиционно растет. Начались сельхозработы. Ожидается, что в мае завершится карантин и люди будут активнее использовать личный и общественный транспорт. Поэтому снижение цен на горючее весной и летом ожидать не стоит. Более того, не исключено, что цены могут еще вырасти на 10-15%. Правительство предполагает наличие ценового сговора на рынке нефтепродуктов и проводит проверку АЗС. Однако, вряд ли это приведет к снижению цен", - сказал эксперт.

Украинским АЗС рекомендовали снизить розничные цены на топливо. Рекомендации получили сети WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIK, Shell, SOCAR, UPG, БРСМ, AVANTAGE-7, GLUSCO. За выходные крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензины и дизельное топливо.