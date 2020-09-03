Как изменились зарплаты и условия работы вследствие карантина

23% работодателей хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно. Фото: unsplash.com

54% опрошенных работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленной занятости, а 58% работников не против продолжать работу удаленно.

"46% компаний не изменили формат работы во время карантина. При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с началом карантина, тогда как среди большого этот процент составляет 37%", - говорится в результатах опроса пользователей OLX.

23% работодателей хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно, а 32% стремятся к сочетанию удаленной и офисной работы. 45% все же хотят вернуться к привычному формату организации труда.

57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что им ее сократили на более чем 50%.

Самым большим плюсом в удаленной работе 53% владельцев бизнеса назвали уменьшения расходов на аренду офиса и его содержание. 31% опрошенных отмечает, что им нравится новый интересный формат работы.

Еще 19% оценили преимущества нанимать работников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата.

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Больше всего работодателям не понравились проблемы с документами. 45% обеспокоены тем, что не могут визуально следить за работой своих работников, а 34% - дополнительной затратой сил на реорганизацию труда.

Со стартом карантина формат организации работы изменился у 60% работников, а почти 8% опрошенных потеряли работу.

Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% - частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.

Если же говорить о заработке работников - в 53% он не изменился во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% - об увеличении.

Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, в четверти она стала меньше на 50% или более, еще в четверти - на 20-30%, и еще в четверти - на 10-20%. В то же время у респондентов, чей заработок увеличился в течение карантина, в 26% он стал больше на 50%, а в 33% - на 10-20%.

Результаты исследования показали, что есть сферы, в которых наиболее заметное сокращение заработных плат - среди них туризм и развлечения - в 82% случаев, красота и спорт - 77%, бары и рестораны - 66%, недвижимость - 59% и торговля - 57% .

У половины респондентов не было трудностей с переходом на удаленную работу, еще 26% потребовалось определенное время, чтобы привыкнуть. Каждому пятому было трудно приспособиться к новому формату.

Среди преимуществ удаленной работы назвали, в частности:

- возможность экономить время на дорогу на работу - 59%;

- возможность самостоятельно распределять рабочее время - 54%;

- возможность работать с любой точки мира - 46%.

Среди недостатков:

- отвлечения от работы из-бытовых факторов - 45%;

- недостаток живого общения - 42%.

Реорганизация труда понравилась работникам - более половины респондентов не прочь и дальше работать удаленно, причем 26% готовы делать это в нынешнем формате, более 30% - с определенными коррективами, а 2% даже хотят сменить работу, чтобы постоянно работать удаленно.

На рынке труда после ослабления карантина усилилась конкуренция за рабочие места. Украинцы готовы работать на условиях, которые им предлагают компании. Ведь боятся потерять работу. С другой стороны, на сайтах поиска работы активно появляются новые вакансии. Работодатели срочно ищут работников на зарплату от 10 тыс. грн.