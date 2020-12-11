Как хотят улучшать инвестиционный климат: правительство озвучило планы

Среди приоритетов - улучшение бизнес-климата в Украине. Фото: unsplash

Чтобы способствовать экономическому росту, правительство продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и другими партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают в Офисе президента.

"Сейчас мы активно обсуждаем с ЕС вопрос промышленного безвиза, соглашения об общем авиационном пространстве и присоединения Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E", - сообщил он.

По его словам, среди приоритетов правительства - улучшение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов. В частности, по словам Дениса Шмыгаля, цель - в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.

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Он отметил, что на протяжении 2021-2022 годов планируют заключить концессионные соглашения в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры. Способствует улучшению инвестиционного климата в Украине и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

В декабре Верховная Рада приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте". С его помощью планируют возродить речные перевозки.