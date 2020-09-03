Как экономить на денежных переводах — реальные истории украинцев за рубежом

С TransferGo денежный перевод из-за границы можно отправить бесплатно

Не каждый, кто сталкивался с переводом денег в Украину из-за границы, может себе представить, что на этом еще и экономят. Передавая деньги через знакомых и водителей автобусов, есть не только страх потерять деньги, но и нужно заплатить за услугу.

Экономию при переводе денег в Украину обеспечивает сервис денежных переводов TransferGo, который первым в Украине внедрил такую услугу бесплатно.

TransferGo предоставляет 3 опции денежных переводов: сейчас, сегодня и стандартная. Стандартная опция абсолютно бесплатная, то есть отсутствует комиссия за перевод, что и является существенной экономией для украинцев, которые переводят деньги родным из-за границы.

Стоит отметить, что при зачислении перевода получатель также не платит никакой комиссии независимо от выбранной отправителем скорости доставки перевода.

"Экономия должна быть экономной, — говорит Янина Маевская, которая работает в Польше. — Экономить — значит максимально эффективно использовать ресурсы, которые у меня есть. С TransferGo я экономлю не только деньги, но и свое драгоценное время. Прежде всего, когда нужно перевести деньги быстро, то плачу минимальную комиссию, а если дело потерпит до следующего дня, то вообще бесплатно".

Пользователи TransferGo отмечают удобство и простоту в использовании приложения, а также ценят наличие украинского интерфейса

Кроме бесплатных переводов с доставкой Стандартная пользователи могут получить бонус 300 гривен за каждого знакомого, который зарегистрировался по их приглашению и сделал перевод на сумму от 60 евро. Время от времени TransferGo проводит розыгрыши призов, совместные акции с партнерами, раздает промо-коды на быструю доставку денежных переводов. Именно возможность экономии, выгодные условия переводов и доставки на карты всех украинских банков делает сервис доступным и привлекательным для украинцев в любых жизненных ситуациях.

"Когда заболела моя мама и попала в больницу, а я не могла приехать к ней, то деньги были за счастье, — продолжает Янина. — На помощь пришел TransferGo: минута времени — и деньги уже пересланы. Я точно знала, что ей хватит лекарств и всего необходимого. Трудно компенсировать отсутствие семьи, когда ты далеко, особенно тем, у кого крепкие родственные связи. Никакие деньги не заменят меня моим родным и наоборот. Однако, когда я пересылаю деньги домой, то для меня это положительное проявление ответственности и любви к семье".

С TransferGo можно быть спокойным и счастливым — помогать и поддерживать близких в трудный и в радостный момент

Иван Алексeйчук в 2015 году переехал из Херсона в Лондон, чтобы узнать, какова жизнь на Западе. Он работает в компании по разработке программного обеспечения и забрал к себе семью в Лондон. По его словам, TransferGo покорил тем, что в интерфейсе есть родной украинский язык.

"Больше всего скучаю здесь за семьей и друзьями, — делится Иван. — Современные технологии связи немного компенсируют это, но конечно хотелось бы быть ближе. Большинство моих родных живет в Украине. Я стараюсь им помогать, но не могу сказать, что регулярно. В основном, это касается каких-то определенных жизненных ситуаций, таких как лечение, ремонт, дни рождения".

Расстояние может разрушить отношения. Но с сервисом TransferGo вы будете ближе к своей семье и сможете eё поддержать, а кроме того, сэкономить для себя и своих близких.