Как договориться с работодателем о повышении зарплаты: советы

Просить большую зарплату стоит после успешной сдачи проекта или иных достижений в компании. Фото: unsplash.com

Говорить о повышении заработной платы - задача не из простых. Если чувствуете, что заслуживаете получать больше, разговор с руководством об этом не стоит откладывать.

Самое главное - нужно обосновать работодателю, почему претендуете на повышение выплат, пишет grc.ua.

Готовьтесь к разговору о повышении зарплаты еще на собеседовании

Во время первой встречи с рекрутером и работодателем поинтересуйтесь, какая политика повышения зарплаты в компании. Будете понимать, стоит ли рассчитывать на больший доход в будущем.

Выберите правильный момент

Чтобы разговор о повышении зароботков прошел успешно, нужно выбрать правильное время для него. Во-первых, в компании не должно быть финансовых трудностей. Во-вторых, это стоит делать после успешной сдачи проекта или иных достижений в компании.

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Используйте отказ в свою пользу

Если вам отказали в повышении зарплаты, подумайте на какую альтернативу готовы согласиться. Можно поговорить с руководством о гибком графике работы, дополнительных выходных или оплате курсов повышения квалификации. Спросите, при каких условиях сможете рассчитывать на повышение выплат. Если компания не готова говорить об этом, сможете сконцентрироваться на поисках новой работы.

Чтобы повысить минимальную заработную плату и должностной оклад бюджетникам, нужно 4 млрд грн. Почти половина из этой суммы - дополнительные расходы на зарплаты в сфере образования. Еще треть пойдет на выплаты в сфере здравоохранения. В этих секторах работает больше всего бюджетников.