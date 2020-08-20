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четверг, 20 августа 2020 17:00

Сколько денег нужно, чтобы повысить украинцам минималку

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Сколько денег нужно, чтобы повысить украинцам минималку
Дополнительные расходы на повышение "минималки" на 1% приведет к 683 млн грн расходов из госбюджета. Фото: pixabay.com

Чтобы повысить минимальную заработную плату и должностной оклад бюджетникам, нужно 4 млрд грн.

Почти половина из этой суммы - дополнительные расходы на зарплаты в сфере образования. Еще треть пойдет на выплаты в сфере здравоохранения. В этих секторах работает больше всего бюджетников, посчитали специалисты Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Часть этих денег получат за счет экономии на обслуживании госдолга. Из-за курсовых колебаний есть возможность сэкономить 3,46 млрд грн.

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Еще 0,54 млрд грн Минфин предлагает получить за счет роста налогов. В то же время за январь-июль 2020-го доходы государственного бюджета на 30,4 млрд грн меньше, чем планировалось, свидетельствуют данные Держказначейства.

По прогнозам аналитиков, дополнительные расходы на повышение минималки на 1% составят 683 млн грн.

Президент предлагает с сентября 2020 года повысить минимальную заработную плату на 6% - с 4723 до 5000 грн. Размер должностного оклада работника также вырастет на 6% - с 2102 до 2225 грн.

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