Как догнать Польшу за 20 лет: МВФ дает советы Украине

МВФ советует Украине как догнать Польшу. Фото: РБК

Для достижения нынешнего развития экономики, который есть в соседней Польше, ВВП Украины должен расти по 6% в течение 20 лет.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, нужно терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет "Интерфакс-Украина".

Структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение производительности. Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тыс. долларов по паритету покупательной способности.

"Украине нужно расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики", - поддержал его мнению ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

Если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G7, это придаст 1,2% роста ежегодно.

"Основная угроза - это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста", - добавил экономист ЕБРР.

Люнгман напомнил, что Украина попала в 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 до 2017 года, показав пятый с конца результат - в среднем минус 0,2% ежегодно. Инвестиции за этот период составили лишь 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень - 26% от ВВП. Люнгман добавил, что Международная организация труда ожидает сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах. По его словам, при сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста производительности практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.

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Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не такое значительное, Люнгман назвал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, в соответствии с поданным им презентации, позиции Украины лучше, чем в Польше).

Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставание, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант - частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает населения богаче лишь на 20%.

В третьем сценарии - откат реформ (без рынка земли) и рост темпами в 1,5% - населения через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине - это сценарий между вторым и третьим.

Напомним, краткосрочная программа сотрудничества Международного валютного фонда и Украины stand-by завершилась 17 февраля 2020.