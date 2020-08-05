Как будут контролировать деньги, выданные вместо "пакета малыша"

Требовать отчеты о потраченных деньгах от родителей не будут. Фото: pixabay.com

Правительство планирует внедрить систему, согласно которой родители будут покупать за выданные деньги детские товары в определенных магазинах. Благодаря этому средства можно будет потратить только по назначению.

Требовать отчеты о потраченных деньгах от родителей не будут.

По словам замминистра социальной политики Евгения Котика, контролировать продажу детских вещей и продуктов будут банк, Минсоцполитики и торговая сеть, которая присоединится к проекту, пишет "Экономическая правда".

"Мы понимаем, что предоставленные средства могут пойти не на ребенка, поэтому нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. Относительно магазинов. Это будут действующие торговые сети, которые присоединятся к этому проекту на договорных условиях", - объясняет Котик.

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Замминистра добавил, что одна из основных задач проекта - узнать, какая форма, натуральная или денежная, будет лучшей для людей. Также важно определить, какой набор детских товаров более оптимальный.

Вместо пакета малыша после рождения ребенка родители будут получать 5 тыс. грн. Средства будут поступать на счет ПриватБанка.