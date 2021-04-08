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четверг, 08 апреля 2021 14:32

Как будет расти экономика Украины - прогноз Офиса президента

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Как будет расти экономика Украины - прогноз Офиса президента
Увеличение ВВП Украины в 2021 году возможно благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств. Фото: unsplash

Экономика Украины будет расти быстрее прогнозируемых Международным валютным фондом 4%. В госбюджете на 2021 год заложили рост валового внутреннего продукта на уровне 4,2-4,3%.

Об этом сообщил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.

Он отметил, что увеличение ВВП Украины в этом году возможно благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств через увеличение минимальной и средней заработной платы.

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По его словам, кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования "5-7-9%", ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ. По его мнению, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшение мировой конъюнктуры.

"Поэтому 4 процента - это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что рост ВВП в 2021-м будет большим", - отметил советник главы государства.

Всемирный банк прогнозировал, что валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8%, вместо ранее прогнозируемых 3%.

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