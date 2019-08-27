Как бороться с неофициальной занятостью украинцев

Единый социальный взнос запланировали начислять на всю сумму зарплаты по регрессивной шкале. Фото: Укрінформ

Государственная служба по труду увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью. В то же время компании, которые платят официально хотя бы минимальную зарплату, штрафовать не будут.

Кроме того, Минсоцполитики запланировало ввести регрессивную шкалу уплаты единого социального взноса. Таким образом, чтобы топ-менеджеры компании платили большие налоги, передает ubr.ua.

Сейчас ЕСВ составляет 22%. Максимальная база начисления ограничена 15 минимальными зарплатами - 55 800 грн. По новым правилам, облагаться будет вся сумма зарплаты. Правда, чем выше выплаты, тем меньше будет ставка.

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При зарплате менее 25 минималок - 104 тыс. грн, ЕСВ составит 22%. Если заработки составляют 25-70 минималок - 104-260 тыс. грн, то налоги - 20%.

"На уровне центральных исполнительных органов существует огромное лобби, кто пытался это спустить на тормозах. Хотели подождать новое правительство. Но мы заняли принципиальную позицию, нас поддержал премьер-министр. И порядок проведения проверок восстановлен. Пока ее снова будут оспаривать, пройдет еще год. Я надеюсь, что новое правительство разберется и само сделает выводы, кто прав: теневики или те, кто с ними борется. Мы не боремся с честным бизнесом", - объяснил министр соцполитики Андрей Рева.

В июне средняя зарплата в Украине составила 10 783 грн. Это более $400. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в следующем году средняя зарплата вырастет до $540. В 2021-м - до $620.