Как Африка может спасти украинскую экономику

Украина может использовать бурное развитие Африки для развития собственной экономики.

Три африканские страны вошли в десятку наиболее динамично развивающихся экономик мира. Этот список возглавляет экономика 100-миллионной Эфиопии. В 2017 году она выросла на 8,2%. В десятку вошли также Танзания и Джибути, передает "ВВС. Украина".

"Африка - один из регионов, который не насыщен товарами и постоянно растет. Кто будет контролировать Африку, тот будет динамично развиваться", - говорит украинский бизнесмен Артем Гудков. Он один из соучредителей компании Global Ukrainian Distribution Investment and Trading. В июле украинский торговый дом открыли на востоке Африки - в Танзании.

По его подсчетам, украинские компании могут увеличить экспорт для стран Субсахарской Африки на $ 10-15 млрд, что может покрыть потери рынков в России.

Могут стать хабом украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки

"Африка не имеет специалистов и предприятий во многих отраслях, а Украина имеет. Наши технологические товары, которые не выдерживают конкуренции на Западе, мы можем экспортировать сюда", - говорит Гудков.

Товарооборот Украины с Африкой в ​​2017 году составлял $ 4,7 млрд. Экспорт - более $ 4 млрд, а импорт - более $ 700 млн, сообщили в Госкомстате. Африка приносит Украине 9% валютных поступлений от экспорта, а положительное сальдо торговли с ней очень велико.

Преимущественно экспортируют черные металлы и сельскохозяйственную продукцию.

На прилавках супермаркетов в Гане доминирует украинский масло. Фото: ВВС.Украина

Почти 80% украинского экспорта в регионе идет в страны Северной Африки. Египет - $ 1,8 млрд, Алжир - $ 535 млн, Тунис - $ 289 млн, Марокко - $ 221 млн, Ливия - $ 207 млн.

Показатели экспорта в страны Субсахарской Африки, экономика которых преимущественно растет быстрее, чем экономика Северной Африки, скромнее: экспорт в Эфиопию - $ 110 млн, в Нигерию - $ 95 млн, в Сенегал - $ 94 млн, в Кению - $ 79,5 млн, в Южно-Африканскую республику - $ 75 млн, в Кот-д'Ивуара - $ 67 млн, в Мавританию - $ 67 млн, в Гану - $ 61 млн.

"Эти страны при правильном налаживании снабжения, определенной переработки или составлении товаров, могут стать хабом украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки", - говорит торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская.

Наталья Микольская на встрече с вице-президентом Нигерии Еми Осинбаджо (в центре) в апреле обсуждала увеличение сотрудничества с этой влиятельной страной Африки. Фото: ВВС.Украина

Однако в Украине нет четкой стратегии в отношении Африки.

"Украина декларирует интерес к региону, однако в условиях конфликта с Россией он остается на периферии внешней политики. Нам очень сложно конкурировать с Китаем или Индией, для которых Африка давно является важной составляющей внешней политики. Эти страны проводят форумы со странами Африки на высшем уровне. Для нас это остается мечтой ", - рассказал соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин.

По словам Мишина, нехватка ресурсов и стратегии, приводит к тому, что в экспорте в регион преобладает сырье. Эксперт считает, что в странах Северной Африки и Нигерии можно найти инвесторов в украинский АПК, машиностроение, IT-сферу.

По результатам первого квартала 2018 года, экспорт товаров из Украины в ЕС составил $ 4,058 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 26,5%. По данным НБУ, доля украинского экспорта в ЕС в первом квартале 2018-го составила 38,9%. Импорт из ЕС за этот период вырос на 10,7% - до $ 4,523 млрд.