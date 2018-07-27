Как Африка может спасти украинскую экономику

 
Ексклюзивы
1/5
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 954
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1458
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 11997
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4383
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1665
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3159
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7020
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 738
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
4
5
8
6
5
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1494
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4743
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1017
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4824
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3753
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 1215
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 12:56

Как Африка может спасти украинскую экономику

  Комментировать

Украина может использовать бурное развитие Африки для развития собственной экономики.

Три африканские страны вошли в десятку наиболее динамично развивающихся экономик мира. Этот список возглавляет экономика 100-миллионной Эфиопии. В 2017 году она выросла на 8,2%. В десятку вошли также Танзания и Джибути, передает "ВВС. Украина".

"Африка - один из регионов, который не насыщен товарами и постоянно растет. Кто будет контролировать Африку, тот будет динамично развиваться", - говорит украинский бизнесмен Артем Гудков. Он один из соучредителей компании Global Ukrainian Distribution Investment and Trading. В июле украинский торговый дом открыли на востоке Африки - в Танзании.

По его подсчетам, украинские компании могут увеличить экспорт для стран Субсахарской Африки на $ 10-15 млрд, что может покрыть потери рынков в России.

Могут стать хабом украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки

"Африка не имеет специалистов и предприятий во многих отраслях, а Украина имеет. Наши технологические товары, которые не выдерживают конкуренции на Западе, мы можем экспортировать сюда", - говорит Гудков.

Товарооборот Украины с Африкой в ​​2017 году составлял $ 4,7 млрд. Экспорт - более $ 4 млрд, а импорт - более $ 700 млн, сообщили в Госкомстате. Африка приносит Украине 9% валютных поступлений от экспорта, а положительное сальдо торговли с ней очень велико.

Преимущественно экспортируют черные металлы и сельскохозяйственную продукцию.

  На прилавках супермаркетов в Гане доминирует украинский масло. Фото: ВВС.Украина
На прилавках супермаркетов в Гане доминирует украинский масло. Фото: ВВС.Украина

Почти 80% украинского экспорта в регионе идет в страны Северной Африки. Египет - $ 1,8 млрд, Алжир - $ 535 млн, Тунис - $ 289 млн, Марокко - $ 221 млн, Ливия - $ 207 млн.

Показатели экспорта в страны Субсахарской Африки, экономика которых преимущественно растет быстрее, чем экономика Северной Африки, скромнее: экспорт в Эфиопию - $ 110 млн, в Нигерию - $ 95 млн, в Сенегал - $ 94 млн, в Кению - $ 79,5 млн, в Южно-Африканскую республику - $ 75 млн, в Кот-д'Ивуара - $ 67 млн, в Мавританию - $ 67 млн, в Гану - $ 61 млн.

"Эти страны при правильном налаживании снабжения, определенной переработки или составлении товаров, могут стать хабом украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки", - говорит торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская.

  Наталья Микольская на встрече с вице-президентом Нигерии Еми Осинбаджо (в центре) в апреле обсуждала увеличение сотрудничества с этой влиятельной страной Африки. Фото: ВВС.Украина
Наталья Микольская на встрече с вице-президентом Нигерии Еми Осинбаджо (в центре) в апреле обсуждала увеличение сотрудничества с этой влиятельной страной Африки. Фото: ВВС.Украина

Однако в Украине нет четкой стратегии в отношении Африки.

"Украина декларирует интерес к региону, однако в условиях конфликта с Россией он остается на периферии внешней политики. Нам очень сложно конкурировать с Китаем или Индией, для которых Африка давно является важной составляющей внешней политики. Эти страны проводят форумы со странами Африки на высшем уровне. Для нас это остается мечтой ", - рассказал соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин.

По словам Мишина, нехватка ресурсов и стратегии, приводит к тому, что в экспорте в регион преобладает сырье. Эксперт считает, что в странах Северной Африки и Нигерии можно найти инвесторов в украинский АПК, машиностроение, IT-сферу.

По результатам первого квартала 2018 года, экспорт товаров из Украины в ЕС составил $ 4,058 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 26,5%. По данным НБУ, доля украинского экспорта в ЕС в первом квартале 2018-го составила 38,9%. Импорт из ЕС за этот период вырос на 10,7% - до $ 4,523 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Африка может спасти украинскую экономику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 4 Просмотров: 233488
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 51497
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 51390
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 38120
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 29169
Экономика
Согласовано в Брюсселе: в Мининфраструктуры сообщили радостную новость
Согласовано в Брюсселе: в Мининфраструктуры сообщили радостную новость Просмотров: 1701
Курс валют: доллар и евро закрепились на новых отметках
Курс валют: доллар и евро закрепились на новых отметках Просмотров: 585
Наиболее активно польскую недвижимость скупают украинские граждане
Наиболее активно польскую недвижимость скупают украинские граждане Просмотров: 369
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
4
 Просмотров: 837
Тендер Укрзализныци на поставку 54 пассажирских вагонов в 2018 году под вопросом
Тендер Укрзализныци на поставку 54 пассажирских вагонов в 2018 году под вопросом Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
4
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
3
Порошенко идет на выборы - СМИ
2
Савченко объявила о походе на выборы
Голосов: 16422
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua