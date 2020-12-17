Качество жизни в Украине повысилось: опубликовали рейтинг

Украина поднялась на 14 позиций. Фото: pexels.com

Украина заняла 74 место в рейтинге индекса человеческого развития. По сравнению с прошлым годом страна поднялась на 14 позиций.

Всего в рейтинге рассматривались 189 стран. Над этим ежегодным отчетом работает ООН. Эксперты анализируют продолжительность жизни граждан, их образование и уровень доходов, рассказывает "Сегодня".

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В топ-3 самых развитых стран рейтинга вошли Норвегия, Германия, Швейцария. Украина расположилась между островными государствами Карибского бассейна. Перед нами Сент-Китс и Невис, а сзади - Антигуа и Барбуда.

Лучшей основной валютой мира в 2020 году стала шведская крона.