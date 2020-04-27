Кабмин выделил пособие для безработных

Правительство выделило денежную помощь безработным. Фото: pixabay

6 млрд грн финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы выделил Кабинет министров.

Правительство приняло соответствующее постановление, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Также утвердили порядок, по которому будут использовать эти средства.

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В частности, выплатят пособие по безработице - 1,277 млрд грн; повысят минимальный размер помощи по безработице с 650 грн. до 1000 грн; помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше - с 91 дня; выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7-го, как было раньше; помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн; выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, постановление позволит реализовать 2 цели: первая - это обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу, а вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения.

Правительство на заседании 24 апреля поддержало запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного на портале "Дія" и получения пособия по безработице.